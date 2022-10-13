Говорящих чистую правду детей взрослые не любят

Правда может ранить и даже убить человека, поэтому мы довольно часто прибегаем к так называемой спасительной лжи. К примеру, не говорим тяжело больному человеку о том, что его шансы на выздоровление очень невелики, не сообщаем несимпатичной женщине о её внешности и не пеняем коллеге по работе по поводу неприятного запаха из его рта. Это хорошо понятно взрослым, но не детям, как показало исследование Техасского университета. Оно продемонстрировало, что если дети произносили грубую правду, то взрослые воспринимали их более сурово, по сравнению с теми, кто изрекал вежливую ложь.Группе добровольцев взрослого возраста показали 267 видеороликов, которых дети от 6 до 15 лет говорили правду или ложь в различных социальных ситуациях. Например, они сообщали своему собеседнику о том, что у него в зубах застрял шпинат. Всех взрослых попросили высказать своё мнение о детях. Оказалась, что если те следовали рекомендациям взрослых и говорили чистую правду, то производили на этих взрослых более плохое впечатление, по сравнению с теми детьми и подростками, которые предпочитали солгать во благо.Правда, взрослые сообщали, что вероятно больше всего вознаградят тех детей, которые способны произносить тонкую правду, сохраняя при этом вежливость. Результаты этого исследования ещё раз наглядно показывают, что маленькие дети получают от взрослых совершенно противоречивые сообщения о том, следует ли им быть честными или лгать, то есть сохранять вежливость, либо произносить правду такой, какую они видят перед собой. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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