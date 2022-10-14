Коронавирус не вызвал бэби-бума

В самом начале пандемии, когда во многих странах людей стали закрывать дома и запрещать им выходить на улицу, появилась весьма стройная теория. Ее авторы утверждали, что государства с длительной самоизоляции ожидает взрыв рождаемости, поскольку оставшиеся дома партнёры будут от скуки заниматься продолжением рода. Однако ничего подобного не случилось, как показало исследование. Напротив, произошло нечто обратное, и в странах с самой длительной самоизоляцией партнёры гораздо реже увеличивали количество членов своей семьи.Это исследование проводилось в 24 европейских странах. Оно показало, что после первой волны пандемии и карантина с марта 2020 года рождаемость снизилась, в среднем, на 14%. В Англии и Уэльсе рождаемость упала в январе прошлого года на 13%.Любопытно, что резкое падение уровня рождаемости, наблюдавшееся в большинстве стран в январе 2021, не затронуло Швецию - единственное государство Европы, которое никогда не вводило полный карантин. Наблюдения показали, что самый значительный спад рождаемости отмечался в странах с самыми длительными периодами самоизоляции. К примеру, в Англии людей не выпускали из дому 103 дня подряд. А в Литве, где карантин продолжался 94 дня, рождаемость упала на 28%. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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