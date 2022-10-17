Добровольцы испытают новый «Спутник»

При сохранение ныне существующего порядка для регистрации новой версии вакцины понадобится всего от 16 до 38 дней. И её создателям нужно будет продемонстрировать результаты доклинических исследований, которые подтверждают эффективность и безопасность препарата, а также его иммуногенность. Причём достаточно, чтобы в них принимал участие всего 50 добровольцев.Отметим, что на Западе новые вакцины обычно проверяют с участием нескольких десятков тысяч человек. Но всё это хорошо подходит для ситуаций, в которых спешка с выпуском лекарства не требуется. А с учётом того, что пандемия коронавируса ударила внезапно, она спровоцировала миллионы смертей и затронула жизни миллиардов людей на нашей планете, идти традиционным путём не слишком разумно. У человечества нет нескольких лет для того, чтобы спокойно заниматься разработкой вакцины, она нужна, что называется, ещё вчера.Особенно это касается усовершенствования уже проверенных вакцин, которое, как правило, заключается лишь в очень незначительных изменениях имеющейся формулы. Эти усовершенствования нужны для того, чтобы перенастроить вакцины под новые штаммы. К примеру, для борьбы со штаммом Омикрон, который всё ещё является господствующим сейчас. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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