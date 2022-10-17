Добровольцы испытают новый «Спутник»
В России планируют продлить упрощенный порядок регистрации лекарств и прививок, предназначенных для профилактики коронавируса. Следовательно, выпуск обновлённых версий ныне существующих лекарств также будет упрощен.
При сохранение ныне существующего порядка для регистрации новой версии вакцины понадобится всего от 16 до 38 дней. И её создателям нужно будет продемонстрировать результаты доклинических исследований, которые подтверждают эффективность и безопасность препарата, а также его иммуногенность. Причём достаточно, чтобы в них принимал участие всего 50 добровольцев.
Отметим, что на Западе новые вакцины обычно проверяют с участием нескольких десятков тысяч человек. Но всё это хорошо подходит для ситуаций, в которых спешка с выпуском лекарства не требуется. А с учётом того, что пандемия коронавируса ударила внезапно, она спровоцировала миллионы смертей и затронула жизни миллиардов людей на нашей планете, идти традиционным путём не слишком разумно. У человечества нет нескольких лет для того, чтобы спокойно заниматься разработкой вакцины, она нужна, что называется, ещё вчера.
Особенно это касается усовершенствования уже проверенных вакцин, которое, как правило, заключается лишь в очень незначительных изменениях имеющейся формулы. Эти усовершенствования нужны для того, чтобы перенастроить вакцины под новые штаммы. К примеру, для борьбы со штаммом Омикрон, который всё ещё является господствующим сейчас. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий