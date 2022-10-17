Взрослые болезни зрения поражают шестилеток

Эксперты предупреждают, что по мере роста времени, которое дети тратят на контакт с разными экранами, увеличивается риск развития довольно мучительного поражения зрения, распространённого среди взрослых. Речь о болезни сухого глаза, при которой в эти органы поступает недостаточное количество слёз. Слёзы нужны нам для смазки глаз, а без них возникает сухость, вызывающая не только нарушения зрения, но и боль, покраснения и даже ощущение песка в глазах.Обычно болезнь сухого глаза встречается у людей в возрасте от 50 до 60 лет В случае отсутствия лечения она может спровоцировать самые серьёзные последствия. Некоторые больные сравнивают свои ощущения с теми, которые возникают при нарезке лука, вот только данный процесс мы можем довольно быстро закончить, а при болезни сухого глаза жжение не останавливается.Сейчас офтальмологи отмечают всё большее количество детей младшего возраста, которые приходят с характерными жалобами на зрение. И у них выявляют ту самую болезнь сухого глаза. Эксперты убеждены, что основной её причиной является большее количество экранного времени, поскольку когда малыши смотрят в экран, они гораздо реже моргают. А это и приводит к появлению симптомов болезни. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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