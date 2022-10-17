Стало известно, как привести в норму иммунные клетки

Раковые клетки применяют особый механизм для миграции по телу и метастазированию. Тот же самый процесс, вероятнее всего, держит в напряжении и некоторые иммунные клетки. Количество определённых структур и центриолей увеличивается, что облегчает им сохранение своего направления, таким образом обеспечивается быстрая миграция в лимфатические узлы для активации других иммунных клеток.Иммунная система опирается на разделение труда. Сначала дендритные клетки круглосуточно обследуют ткани в поисках следов подозрительных пришельцев под названием антигены. В случае успеха они устремляются к лимфатическим сосудам, а затем и к дренирующим лимфатическим узлам, что показало исследование. Эти дендритные клетки представляют результаты своей работы мощной поисковой группе под названием Т-клетки.Перед нами эндогенные войска, которые знают, с каким врагом сражаться. И эта атака должна произойти еще до того, как захватчики нанесут серьезный ущерб или слишком сильно размножатся. Вот почему необходимо обеспечивать более быструю миграция дендритных клеток к лимфатическим узлам. Именно на это и следует нацеливать лекарства нового поколения. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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