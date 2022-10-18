Компьютерная сваха ускорит разработку уникальных лекарств

55 Фото: https://unsplash.com/photos/clN4DePMfm4
Компьютерная сваха ускорит разработку уникальных лекарств

Многие из нас прибегали к помощи приложений для знакомств, использующих компьютерный алгоритм «сваху». Применение этой системы может соединять пациентов с передовыми медицинскими исследованиями. 

Мы открываем мобильные приложения для знакомств и рассматриваем фотографии потенциальных соискателей - большой палец сдвигает анкету влево, если фото не нравится, или вправо, если изображённый на снимке человек вызывает у нас симпатию. И в том случае, если этот человек тоже сдвинет вашу анкету вправо, произойдёт соединение, и вы сможете попробовать создать пару. Эту же систему электронной свахи можно использовать для поиска добровольцев, участвующих в клинических испытаниях жизненно важных лекарств. 

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При создании этих препаратов набор подходящих добровольцев порой невероятным образом растягивается. А это отрицательно сказывается на сроках проверки действенности препаратов, как следствие, и на выходе их в серийное производство. В этой связи новая система может полностью изменить способ проведения медицинских исследований. 

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Желающие подключиться к этим испытаниям потенциальные добровольцы предоставят свои данные, включая истории болезни, а в некоторых случаях анализы крови и слюны для сбора ДНК в систему. И затем организаторы исследования, находящиеся по другую сторону, довольно быстро пригласят тех, кто им подходит. Несколько таких служб подбора добровольцев уже начали работать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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