Компьютерная сваха ускорит разработку уникальных лекарств

Мы открываем мобильные приложения для знакомств и рассматриваем фотографии потенциальных соискателей - большой палец сдвигает анкету влево, если фото не нравится, или вправо, если изображённый на снимке человек вызывает у нас симпатию. И в том случае, если этот человек тоже сдвинет вашу анкету вправо, произойдёт соединение, и вы сможете попробовать создать пару. Эту же систему электронной свахи можно использовать для поиска добровольцев, участвующих в клинических испытаниях жизненно важных лекарств.При создании этих препаратов набор подходящих добровольцев порой невероятным образом растягивается. А это отрицательно сказывается на сроках проверки действенности препаратов, как следствие, и на выходе их в серийное производство. В этой связи новая система может полностью изменить способ проведения медицинских исследований.Желающие подключиться к этим испытаниям потенциальные добровольцы предоставят свои данные, включая истории болезни, а в некоторых случаях анализы крови и слюны для сбора ДНК в систему. И затем организаторы исследования, находящиеся по другую сторону, довольно быстро пригласят тех, кто им подходит. Несколько таких служб подбора добровольцев уже начали работать. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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