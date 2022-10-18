В Бостоне создали коронавирус со смертностью в 80%

Учёные из Бостонского университета в качестве эксперимента добавили шиповидный белок штамма Омикрон к исходному уханьскому штамму COVID-19. В результате новая версия коронавируса сильно мутироваала и стала самой заразной и смертоносной из когда-либо существовавших. 80% заражённых мышей умерли в лаборатории, а сами учёные уже подверглись жесточайшму осуждению за эту игру с огнём. Совершенно непонятно, зачем они проводят такие эксперименты, ведь вирус может вырваться на свободу.Бостонские исследователи разработали гибридный вирус, чтобы продемонстрировать, как способен мутировать ковид. Но в результате они показали, насколько опасны сами научные исследования по манипулированию вирусами, которые всё ещё продолжаются в США. Существует предположение по поводу того, что и сам COVID-19 был создан в лаборатории, и именно это спровоцировало пандемию. Другие эксперты призывают категорически запретить подобного рода эксперименты, у которых никаких положительных последствий для человечества быть не может.Считается, что исследование по усилению функционала вируса, когда его составом искусственно манипулируют, чтобы сделать более заразным и смертоносным, лежит в основе происхождения COVID-19. Секретная китайская лаборатория расположена всего в нескольких километрах от того кластера первых заражений коронавирусом в городе Ухань, который и стал печально знаменит в начале 2020 года. Именно там исследовали коронавирусы летучих мышей. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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