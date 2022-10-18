В Бостоне создали коронавирус со смертностью в 80%

87 Фото: https://unsplash.com/photos/XLhDvfz0sUM
В Бостоне создали коронавирус со смертностью в 80%

Учёные продолжают игру с огнём, за которую их так критикуют простые граждане. В одной из бостонских лабораторий коронавирус изменили, что увеличило его летальность до 80%. 

Учёные из Бостонского университета в качестве эксперимента добавили шиповидный белок штамма Омикрон к исходному уханьскому штамму COVID-19. В результате новая версия коронавируса сильно мутироваала и стала самой заразной и смертоносной из когда-либо существовавших. 80% заражённых мышей умерли в лаборатории, а сами учёные уже подверглись жесточайшму осуждению за эту игру с огнём. Совершенно непонятно, зачем они проводят такие эксперименты, ведь вирус может вырваться на свободу.

Ученые создали уничтожающий коронавирус светильник


Бостонские исследователи разработали гибридный вирус, чтобы продемонстрировать, как способен мутировать ковид. Но в результате они показали, насколько опасны сами научные исследования по манипулированию вирусами, которые всё ещё продолжаются в США. Существует предположение по поводу того, что и сам COVID-19 был создан в лаборатории, и именно это спровоцировало пандемию. Другие эксперты призывают категорически запретить подобного рода эксперименты, у которых никаких положительных последствий для человечества быть не может. 

Теракт в Бостоне


Считается, что исследование по усилению функционала вируса, когда его составом искусственно манипулируют, чтобы сделать более заразным и смертоносным, лежит в основе происхождения COVID-19. Секретная китайская лаборатория расположена всего в нескольких километрах от того кластера первых заражений коронавирусом в городе Ухань, который и стал печально знаменит в начале 2020 года. Именно там исследовали коронавирусы летучих мышей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Бостонский университет

Медицина

частный исследовательский университет, расположен в Бостоне, штат Массачусетс, СШ

Читать MedikForum.ru в
Игра с огнем: зачем ученые создают смертельно опасные вирусы
Ученые создали вирус, имитирующий COVID-19
Ученые создали игру, которая улучшает способности детей к математике
Теги : ковид в лаборатории, опыты ученых