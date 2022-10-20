Уникальный метод диагностики рака разработали в России

Учёные Томского университета вместе с коллегами из местного НИИ онкологии НИМЦ создали методику раннего выявления опухолей кишечника. По данным Всемирной организации здравоохранения, злокачественные поражения кишечника находятся на третьей строчке в рейтинге наиболее часто встречающихся видов рака, а по количеству вызываемых смертей стоят на втором месте. И во многом это связано с тем, что данный рак обнаруживают тогда, когда сделать уже практически ничего нельзя.Вплоть до третьей и четвёртой стадии рак кишечника слабо проявляет себя какими-то ярко выраженными симптомами, поэтому когда человек проходит диагностику и узнаёт о своём диагнозе, болезнь бывает запущена. Новый подход подразумевает проведение анализа крови на предмет наличия нового маркера, который и обнаружили эксперты ТГУ. Этим маркером являются крошечные внеклеточные везикулы экзосомы, их диаметр составляет не более 100 нанометров.Экзосомы клетки используют для процесса обмена информацией. Эксперты из Томска применили методику двухфотонной микроскопии для проведения данного анализа. С его помощью нельзя поставить окончательный диагноз, но анализы крови проще и доступнее, чем гистологические исследования, а значит, ими можно охватить большее количество пациентов, что увеличит вероятность раннего выявления рака. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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