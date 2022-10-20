Лучшее сочетание в пандемию: здоровое питание и меньше новостей

В условиях потока плохих новостей, ограничительных мер правительств вроде запретов на выход из дома, неопределённости по поводу своего будущего даже у абсолютно счастливого человека может испортиться настроение. Что уж говорить про людей, которые обладают неустойчивой психикой. Именно поэтому в период пандемии отмечался мощнейший всплеск тревожных расстройств и депрессий. Однако существуют простые действия, которые позволяют намного уменьшить вероятность всех этих печальных явлений. Их и определили учёные из Испании, которые опросили более 1 000 взрослых людей.Оказалось, что наилучший эффект даёт здоровое питание и как можно меньшее количество прочитанных или просмотренных новостей. Также эффективными были прогулки на свежем воздухе, отдых, физические нагрузки и употребление большого количества воды. При этом социальные контакты с друзьями и родственниками, следование распорядку дня и занятия любимыми хобби не давали какого-либо существенного различия в плане заболеваемости депрессией.И вот это несколько удивило исследователей, так как они предполагали, что личные контакты будут предотвращать тревожные расстройства и депрессии в периоды стресса. Однако поскольку исследование проводилось во время пандемии COVID-19, очень заразного заболевания, то возможно, что люди избегали этих контактов, так как просто боялись заразиться. Поэтому они и не давали им эмоционального облегчения. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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