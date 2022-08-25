Обнаружена зависимость от плохих новостей
Каждый шестой человек мучается от тревожных расстройств и проблем с психикой из-за постоянного желания искать негативные плохие новости. Речь идёт о так называемых «новостных наркоманах», существование которых обнаружили ученые Техасского технологического университета.
По данным американских исследователей, каждый шестой человек является «новостным наркоманом». Этот термин приобрёл популярность в 2020 году во время пандемии коронавируса и президентских выборов в Америке, так называют людей, которые одержимо следят только за негативными новостями. Исследователи проанализировали данные онлайн-опросa 1 100 взрослых, которых спрашивали об их потреблении новостей, уровне стресса и беспокойства.
Результаты показали, что у 16,5% участников опроса имелись признаки крайне проблематичного потребления новостей, то есть их интересовал именно отрицательный контент. Он настолько поглощал их сознание, что они просто забывали об окружающем мире. И большинство чувствовало, что имеет проблемы с психическим здоровьем, включая тревожность и стресс.
Люди могут оказаться внутри порочного круга, проверяя каждое обновление новостей в поисках чего-то отрицательного и негативного. Из-за этого они находятся в состоянии повышенной готовности. Впрочем, врачи считают, что людям важно следить за новостями, чтобы оставаться в курсе. Но следует развивать здоровые отношения с новостным содержанием, а не полностью отказываться от них, что может быть также опасно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Техасский технологический университет
Медицина
государственный исследовательский университет в техасском городе Лаббок. Учрежден 10 февраля 1923 года
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