Обнаружена зависимость от плохих новостей

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Обнаружена зависимость от плохих новостей

Каждый шестой человек мучается от тревожных расстройств и проблем с психикой из-за постоянного желания искать негативные плохие новости. Речь идёт о так называемых «новостных наркоманах», существование которых обнаружили ученые Техасского технологического университета. 

По данным американских исследователей, каждый шестой человек является «новостным наркоманом». Этот термин приобрёл популярность в 2020 году во время пандемии коронавируса и президентских выборов в Америке, так называют людей, которые одержимо следят только за негативными новостями. Исследователи проанализировали данные онлайн-опросa 1 100 взрослых, которых спрашивали об их потреблении новостей, уровне стресса и беспокойства. 

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Результаты показали, что у 16,5% участников опроса имелись признаки крайне проблематичного потребления новостей, то есть их интересовал именно отрицательный контент. Он настолько поглощал их сознание, что они просто забывали об окружающем мире. И большинство чувствовало, что имеет проблемы с психическим здоровьем, включая тревожность и стресс. 

Чем грозит просмотр плохих новостей


Люди могут оказаться внутри порочного круга, проверяя каждое обновление новостей в поисках чего-то отрицательного и негативного. Из-за этого они находятся в состоянии повышенной готовности. Впрочем, врачи считают, что людям важно следить за новостями, чтобы оставаться в курсе. Но следует развивать здоровые отношения с новостным содержанием, а не полностью отказываться от них, что может быть также опасно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Техасский технологический университет

Медицина

государственный исследовательский университет в техасском городе Лаббок. Учрежден 10 февраля 1923 года

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Теги : новостные наркоманы, плохие новости
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