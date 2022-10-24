Врачи больше не будут поощрять детей менять пол

Врачи государственных клиник в Великобритании больше не будут поощрять интересующихся сменой пола детей использовать противоположные местоимения и другую одежду. Руководители органов здравоохранения считают, что во многих случаях детское любопытство и желание мальчика побыть девочкой или наоборот связано с игрой или с фазой жизни, а вовсе не с осознанным стремлением изменить свою гендерную идентичность. Но когда медики это так активно поддерживают, да ещё и вкупе с папами и мамами, то дети могут запутаться и принять свою игру всерьёз.Речь идёт не о действительно созревшем решении, а о нейтральном акте, за который ребёнок не должен быть поощряем. В частности, ему не следует давать менять мужское имя на женское или наоборот, использовать специфические местоимения и одежду. Ранее всё это настоятельно предлагалось не только врачам, но родственникам, друзьям, а также учащимся и педагогам в том учебном заведении, где обучался ребёнок.Теперь большинство клиницистов должны признать, что чаще всего гендерные несоответствия у маленького ребёнка - всего лишь фаза, которая может закончиться. Речь о детях предпубертатного возраста, которые просто таким образом могут играть или экспериментировать. Совсем необязательно, что их желание стать представителем противоположного пола сохранится в подростковом возрасте. Напротив, практика показывает, что если такое желание не поощрять, то оно просто исчезает, когда дети достигают пубертата. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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