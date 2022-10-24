Антибиотик помог в лечении депрессии

Исследователи из Канады перепрофилируют антибиотик D-циклосерин для улучшения результатов магнитной стимуляции мозга, которая предназначена для борьбы с тяжёлой депрессией. Эта методика используется для лечения людей с резистентной разновидностью депрессии, которая не поддаётся лекарствам и психотерапии. К сожалению, магнитная стимуляция тоже эффективна не для всех, и учёные подозревают, что это может быть связано с важным процессом в мозге для памяти и обучения.Вероятно, этот метод заставляет мозг адаптироваться посредством процесса под названием синтетическая пластичность. И вот исследователи усилили эффект стимуляции мозга, перепрофилировав антибиотик. Это привело к созданию нового метода улучшения лечения депрессии посредством магнитной стимуляции мозга.Одна из проблем заключается в том, что тяжелая депрессия связана со снижением синаптической пластичности. Поэтому даже метод магнитной стимуляции может привести к тому, что мозг адаптируется. Дополнение терапии D-циклосерином, по-видимому, усиливает способность магнитной стимуляции управлять синаптической пластичностью и тем самым лечить депрессию. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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