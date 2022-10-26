Атака на ген замедлит рост рака

Испанские исследователи создали экспериментальный препарат, который блокирует ген, отвечающий за рост многих опухолей. Получившее условное название ОМО-103 лечение работает путём подавления гена MYC, который приказывает клеткам начать деление. Именно неконтролируемое деление клеток и приводит к развитию злокачественных новообразований. В исследовании приняли участие 11 пациентов с различными формами почти не поддающихся терапии опухолей.Экспериментальный препарат смог остановить рост опухолей у 8 пациентов. Из них у двоих был рак поджелудочной железы, имеющий летальность в 97%, у троих - опухоль толстой кишки, у одного - немелкоклеточный рак легкого, ещё у одного – саркома, и один рак слюнной железы. Эксперты в течение многих лет пытались разработать лекарства, напрямую блокирующие MYC, который при 70% опухолей вызывает чрезмерный рост скорости деления клеток.Нормальные клетки производят белок только тогда, когда приходит время размножаться. Однако раковые непрерывно выпускают его в больших количествах, что и обеспечивает неконтролируемый рост. И вот теперь появилась надежда на создание эффективных способов лечения рака молочной железы, простаты, лёгких и яичников. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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