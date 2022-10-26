Назван лучший возраст для отказа от курения
Крупномасштабное американское исследование определило наилучший возраст, в который следует бросить курить, чтобы избежать риска смерти. Сделать это необходимо до 35 лет.
Крупное по количеству участников исследование показало, что если курильщики отказываются от своей вредной привычки до 35 лет, то в течение длительного времени у них наблюдается такой же уровень смертности, как и у никогда не куривших. А вот у бросивших курить в более позднем возрасте, хотя и отмечались значительные преимущества, но уровень смертности был выше, по сравнению с теми, кто отказался от вредной привычки до 35.
К примеру, если люди бросали курить в возрасте от 35 до 44, то их уровень смертей был на 21% выше, чем у тех, кто никогда не курил. А у тех, кто отказывался от курения в возрасте от 45 до 54, показатель смертности от всех причин был на 47% выше. Курение однозначно увеличивало риск смертности у мужчин и женщин из различных расовых и этнических групп.
Это уже третье крупное исследование, которое показывает, что 35 лет - оптимальный возраст для отказа от курения, и особенно для тех, кто начал увлекаться сигаретами в молодом возрасте. Вообще, чем раньше курильщик бросит, тем это лучше для его здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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