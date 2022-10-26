Назван лучший возраст для отказа от курения

Крупное по количеству участников исследование показало, что если курильщики отказываются от своей вредной привычки до 35 лет, то в течение длительного времени у них наблюдается такой же уровень смертности, как и у никогда не куривших. А вот у бросивших курить в более позднем возрасте, хотя и отмечались значительные преимущества, но уровень смертности был выше, по сравнению с теми, кто отказался от вредной привычки до 35.К примеру, если люди бросали курить в возрасте от 35 до 44, то их уровень смертей был на 21% выше, чем у тех, кто никогда не курил. А у тех, кто отказывался от курения в возрасте от 45 до 54, показатель смертности от всех причин был на 47% выше. Курение однозначно увеличивало риск смертности у мужчин и женщин из различных расовых и этнических групп.Это уже третье крупное исследование, которое показывает, что 35 лет - оптимальный возраст для отказа от курения, и особенно для тех, кто начал увлекаться сигаретами в молодом возрасте. Вообще, чем раньше курильщик бросит, тем это лучше для его здоровья. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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