Впервые за 20 лет в мире выросла заболеваемость туберкулёзом

Согласно отчёту ВОЗ, число диагнозов туберкулез выросло в годовом исчислении впервые за два десятка лет. Так, в 2021 году туберкулёз подтвердили у 10,6 млн человек, что на 4,5% выше, чем годом ранее. Этот рост совпал с появлением лекарственно устойчивых штаммов инфекции, он знаменует собой окончание спада заболеваемости, наблюдавшегося с 2005 по 2019 годы.Выросли и показатели смертности - в 2021 году от туберкулеза в мире скончались 1,6 млн человек, в 2020 - 1,5 млн, а в 2019 - 1,4 млн. Таким образом, по смертности человечество вернулось к уровню 2017 года. По словам ВОЗ, около 400 000 заражений связаны с людьми, подхватившими устойчивый к антибиотикам туберкулёз. Это на 3% больше, чем в 2020 году.Возрождение туберкулеза в прошлом году, как считают эксперты, является результатом меньшего числа диагнозов в 2020-ом из-за нарушения привычного режима медицинской работы в связи с постоянными карантинами и перепрофилированием больниц. Пандемия продолжает оказывать разрушительное воздействие на доступ к диагностике и лечению туберкулеза, она замедлила достигнутый до 2019 года прогресс в этом деле. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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