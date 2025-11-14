Шесть симптомов одного из самых редких видов онкологии — рака желчного пузыря

Камни желчного пузыря и его воспаление.

Кисты желчного протока.

Курение.

Профессиональные вредности.

Возраст.

Полипы желчного пузыря.

Ожирение.

Неправильное питание. Высокое содержание углеводов и низкое клетчатки повышает вероятность возникновения опухолей желчного пузыря.

Helicobacter pylori.

Как и при других видах рака, часто симптомы могут вообще отсутствовать. Иногда рак желчного пузыря находят неожиданно — после удаления органа по другой причине, например, из-за камней.Желчный пузырь находится в верхне-правой области живота и прилегает к печени. Распространение рака начинается изнутри и идет кнаружи.Желтуха может включать пожелтение кожи, десен и внутренней поверхности губ, а также пожелтение белков глаз.Пятилетний показатель выживаемости при этом виде рака составляет 19% (то есть за пять лет из 100 человек выживут 19). Показатель зависит от ряда факторов: стадии заболевания, расположении опухоли, общего состояния здоровья пациента и так далее., — сказал Горнастолев.Рак желчного пузыря считается редким заболеванием, развивающимся при желчнокаменной болезни, хроническом холецистите. Выявляют его в большинстве случаев у женщин после 50 лет.Для профилактики рака желчного пузыря медики рекомендуют сохранять нормальный вес, употреблять достаточное количество овощей и фруктов, ограничить животные жиры. Необходима ежедневная физическая активность. Нужно помнить, что лечение камней желчного пузыря уменьшает вероятность хронического воспаления и риск развития онкологии.