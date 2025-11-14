Шесть симптомов одного из самых редких видов онкологии — рака желчного пузыря
По словам онколога Дмитрия Горностаева, онкологию желчного пузыря трудно заподозрить на ранней стадии, поскольку орган находится глубоко внутри организма.
Как и при других видах рака, часто симптомы могут вообще отсутствовать. Иногда рак желчного пузыря находят неожиданно — после удаления органа по другой причине, например, из-за камней.
Желчный пузырь находится в верхне-правой области живота и прилегает к печени. Распространение рака начинается изнутри и идет кнаружи.
— Однако, если симптомы все же появляются, то это могут быть: желтуха; боль в животе и судороги; тошнота и рвота; вздутие живота; лихорадка; зуд кожи.
Желтуха может включать пожелтение кожи, десен и внутренней поверхности губ, а также пожелтение белков глаз.
Пятилетний показатель выживаемости при этом виде рака составляет 19% (то есть за пять лет из 100 человек выживут 19). Показатель зависит от ряда факторов: стадии заболевания, расположении опухоли, общего состояния здоровья пациента и так далее.
— Если рак распространился на окружающие ткани или органы или региональные лимфатические узлы, пятилетняя выживаемость составляет 28 процентов. Если рак распространился в отдаленные части тела, выживаемость составляет всего два процента, — сказал Горнастолев.
Рак желчного пузыря считается редким заболеванием, развивающимся при желчнокаменной болезни, хроническом холецистите. Выявляют его в большинстве случаев у женщин после 50 лет.
Факторы риска:
- Камни желчного пузыря и его воспаление.
- Кисты желчного протока.
- Курение.
- Профессиональные вредности.
- Возраст.
- Полипы желчного пузыря.
- Ожирение.
- Неправильное питание. Высокое содержание углеводов и низкое клетчатки повышает вероятность возникновения опухолей желчного пузыря.
- Helicobacter pylori.
