Шесть симптомов одного из самых редких видов онкологии — рака желчного пузыря

1 373 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/боль-в-животе-инфаркт-медицина-2493327/
живот

По словам онколога Дмитрия Горностаева, онкологию желчного пузыря трудно заподозрить на ранней стадии, поскольку орган находится глубоко внутри организма.

Как и при других видах рака, часто симптомы могут вообще отсутствовать. Иногда рак желчного пузыря находят неожиданно — после удаления органа по другой причине, например, из-за камней.
Желчный пузырь находится в верхне-правой области живота и прилегает к печени. Распространение рака начинается изнутри и идет кнаружи.
— Однако, если симптомы все же появляются, то это могут быть: желтуха; боль в животе и судороги; тошнота и рвота; вздутие живота; лихорадка; зуд кожи.
Желтуха может включать пожелтение кожи, десен и внутренней поверхности губ, а также пожелтение белков глаз.
Пятилетний показатель выживаемости при этом виде рака составляет 19% (то есть за пять лет из 100 человек выживут 19). Показатель зависит от ряда факторов: стадии заболевания, расположении опухоли, общего состояния здоровья пациента и так далее.
— Если рак распространился на окружающие ткани или органы или региональные лимфатические узлы, пятилетняя выживаемость составляет 28 процентов. Если рак распространился в отдаленные части тела, выживаемость составляет всего два процента, — сказал Горнастолев.
Рак желчного пузыря считается редким заболеванием, развивающимся при желчнокаменной болезни, хроническом холецистите. Выявляют его в большинстве случаев у женщин после 50 лет.
Факторы риска:
  • Камни желчного пузыря и его воспаление.
  • Кисты желчного протока.
  • Курение.
  • Профессиональные вредности.
  • Возраст. 
  • Полипы желчного пузыря.
  • Ожирение.
  • Неправильное питание. Высокое содержание углеводов и низкое клетчатки повышает вероятность возникновения опухолей желчного пузыря.
  • Helicobacter pylori.
Для профилактики рака желчного пузыря медики рекомендуют сохранять нормальный вес, употреблять достаточное количество овощей и фруктов, ограничить животные жиры. Необходима ежедневная физическая активность. Нужно помнить, что лечение камней желчного пузыря уменьшает вероятность хронического воспаления и риск развития онкологии.
Читать MedikForum.ru в
Потемнение мочи может оказаться сигналом о развитии рака желчного пузыря
Названы 10 симптомов рака желчного пузыря
Изменения в состоянии живота могут оказаться симптомом рака печени
Теги : онкология, желч
Заложенность носа является «главным» симптомом ковида у вакцинированных пациентов
Врач Вялов рассказал об опасных последствиях применения соды при изжоге
Неочевидным признаком инсульта может быть нарушенное дыхание во сне