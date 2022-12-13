Девять самых полезных для сердца продуктов

Сладости. Сахар увеличивает риск патологий сердца даже у здоровых людей.

Пиво. Регулярное употребление даже небольшого количества алкоголя приводит к отвердению сосудов, снижению их эластичности, нарушению сердечного кровотока и омертвению участков сердечной мышцы.

Сухие завтраки, злаковые батончики и мюсли, которые рекламируются как часть здоровой диеты, чаще всего перегружены подсластителями. Такой завтрак резко поднимает уровень сахара в крови, что повышает риск воспалений.

Копченые и сырокопченые колбасы.

Маргарин. Все изделия с модифицированными жирами, в состав которых входит маргарин, опасны для сердца.

Чеснок. Он благоприятно влияет на сосуды и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно следует съедать по дольке чеснока.Рыбий жир, рыба. Препятствуют образованию тромбов, а жирные кислоты омега-3 обладают высокими антиоксидантными свойствами. Старайтесь не жарить рыбу, а запекать ее или готовить на пару.Грецкие орехи богаты кислотами омега-3 и витамином Е, обладающими антиоксидантными свойствами. Орехи очень калорийны, так что двух-трех в день будет достаточно.Семена льна. Они также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Норма — столовая ложка в день. Семена можно добавить в смузи или салаты.Овсяная, ржаная и цельнозерновая мука оказывают благоприятное воздействие благодаря витаминам В и Е.Зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержания полифенолов, обладающими антиоксидантными свойствами.Красный виноград. Особенно полезен для сосудов. Он снижает давление, уменьшает вероятность сердечной недостаточности, сердечного приступа. Красный виноград нужно есть вместе с косточками.Томаты помогают предотвратить болезни сердца благодаря тому, что они – источник ликопина, бета-каротина, калия, витамина С, флавоноидов и витамина Е, которые могут защищать клетки сосудов от окисления, вызывающего образование бляшек в артериях.Арбуз. Исследования показывают, что такой каротиноид-антиоксидант, как ликопин, который есть в арбузе, помогает снизить уровень холестерина и кровяное давление в человеческом организме. Арбуз также содержит цитруллин — аминокислоту, которая может повышать уровень оксида азота в организме.Также для сердца полезно есть все свежие фрукты (апельсин, яблоко, груша, сливы), ягоды (малину, клубнику, ежевику и чернику). Вишня и черешня богаты глюкозой, которая питает сердечную мышцу, и пектинами, выводящими из организма излишки холестерина.Чтобы поддерживать сердце здоровым и сильным, посвящайте умеренным физнагрузкам минимум 3 часа в неделю. Самые полезные виды спорта в этом случае: быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, танцы. Чем больше мышечных групп задействуете, тем лучше.Читайте далее: Психолог посоветовала необычный способ избавления от депрессии.

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