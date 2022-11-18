Психолог посоветовала необычный способ избавления от депрессии: спать голышом

— Сон без одежды повышает фертильность мужчин и снижает вероятность любых инфекций, вызванных неудобным нижним бельем, у женщин, — отметила эксперт.

Ухудшение настроения

Упадок сил

Чувство безнадежности

Низкая самооценка

Ухудшение памяти и концентрации внимания.

Бессонница или повышенная сонливость.

Деструктивные мысли по отношению к себе.

Боли без причины, обычно в области сердца.

Специалист рассказала The Sun, что сон голышом, без тесной пижамы и носков, способствует улучшению кровообращения. Резинки, завязки, даже швы могут передавливать или натирать кожу. Благодаря усилению кровотока, мышцы быстрее восстанавливаются. Человек полноценно высыпается, что способствует его психологическому здоровью.Если учесть, что плохой сон является как причиной, так и следствием депрессии, такой способ имеет право на существование.Сон без одежды также поможет наладить регуляцию температуры тела и укрепить иммунитет. Если речь идет о паре, то пользы будет еще больше, уверяет психолог. Контакта обнаженных тел способствует выработке окситоцина, а его высокий уровень снижает риск сезонной депрессии.Окситоцин «борется» со стрессом, блокируя выделение кортизола. Поэтому под его влиянием человек чувствует себя в безопасности.Как говорится в исследовании швейцарских ученых, прием окситоцина снижает уровень кортизола у супругов во время ссор, а также способствует позитивному поведению.Специалисты попросили 47 супружеских пар воспроизвести в лабораторных условиях ссору из-за проблем, которые чаще всего вызывают у них разногласия. Одной группе перед «повторным скандалом» дали окситоцин в виде спрея, а другой — плацебо.Пары, которые получали окситоцин, вели себя значительно более позитивно, чем те, которые получали плацебо, резюмировали ученые.Депрессия — вид психического расстройства, из-за которого человек находится в подавленном состоянии.Читайте далее: Несколько ярких признаков, позволяющих определить рак по глазам

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