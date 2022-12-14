Чего ожидать от химиотерапии и как справиться с побочными эффектами

усталость,

тошнота и рвота,

выпадение волос,

потерю аппетита,

язвы во рту,

запоры,

ослабление иммунной системы.

— Вы также можете найти способы справиться с побочными эффектами. Например, вы можете использовать холодные компрессы для снятия раздражения кожи, принимать лекарства для уменьшения тошноты и рвоты и пить много жидкости для уменьшения запоров, — отметил медик.

в качестве самостоятельного вида лечения рака (лечебная);

до операции — чтобы уменьшить размер опухоли (неоадъювантная);

после операции — для полного уничтожения раковых клеток (адъювантная);

после основного курса химиотерапии — для профилактики рецидива (поддерживающая);

для сохранения качества жизни (паллиативная или симптоматическая).

Химиотерапией называют вид системного лечения рака с помощью противоопухолевых препаратов. Она останавливает рост и деление клеток опухоли, а также их распространение в здоровые ткани и органы.— написал Назлиев в своем телеграм-канале.Некоторые пациенты страдают от раздражения кожи, повреждения нервов, депрессии и бессонницы.Читайте далее: Онколог рассказал, можно ли «жить долго и счастливо с раком 4-й стадии».

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