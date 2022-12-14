Чего ожидать от химиотерапии и как справиться с побочными эффектами
Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, чего стоит ожидать от химиотерапии и как справиться с побочными эффектами.
Химиотерапией называют вид системного лечения рака с помощью противоопухолевых препаратов. Она останавливает рост и деление клеток опухоли, а также их распространение в здоровые ткани и органы.
— Химиотерапия — это сильный и эффективный способ борьбы с раком, но она также может вызывать множество неприятных побочных эффектов. Важно знать о возможных последствиях химиотерапии, чтобы быть готовым к тому, что вы можете испытать, — написал Назлиев в своем телеграм-канале.
Самые распространенные побочные эффекты химиотерапии:
- усталость,
- тошнота и рвота,
- выпадение волос,
- потерю аппетита,
- язвы во рту,
- запоры,
- ослабление иммунной системы.
Некоторые пациенты страдают от раздражения кожи, повреждения нервов, депрессии и бессонницы.
— Вы также можете найти способы справиться с побочными эффектами. Например, вы можете использовать холодные компрессы для снятия раздражения кожи, принимать лекарства для уменьшения тошноты и рвоты и пить много жидкости для уменьшения запоров, — отметил медик.
Химиотерапию назначают на разных этапах лечения рака:
- в качестве самостоятельного вида лечения рака (лечебная);
- до операции — чтобы уменьшить размер опухоли (неоадъювантная);
- после операции — для полного уничтожения раковых клеток (адъювантная);
- после основного курса химиотерапии — для профилактики рецидива (поддерживающая);
- для сохранения качества жизни (паллиативная или симптоматическая).
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Данаил Назлиев
Медицина
Онколог-маммолог
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