Чего ожидать от химиотерапии и как справиться с побочными эффектами

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Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, чего стоит ожидать от химиотерапии и как справиться с побочными эффектами.

Химиотерапией называют вид системного лечения рака с помощью противоопухолевых препаратов. Она останавливает рост и деление клеток опухоли, а также их распространение в здоровые ткани и органы.

— Химиотерапия — это сильный и эффективный способ борьбы с раком, но она также может вызывать множество неприятных побочных эффектов. Важно знать о возможных последствиях химиотерапии, чтобы быть готовым к тому, что вы можете испытать, — написал Назлиев в своем телеграм-канале.

Самые распространенные побочные эффекты химиотерапии:
  • усталость, 
  • тошнота и рвота, 
  • выпадение волос, 
  • потерю аппетита, 
  • язвы во рту, 
  • запоры,
  • ослабление иммунной системы. 

Некоторые пациенты страдают от раздражения кожи, повреждения нервов, депрессии и бессонницы.

— Вы также можете найти способы справиться с побочными эффектами. Например, вы можете использовать холодные компрессы для снятия раздражения кожи, принимать лекарства для уменьшения тошноты и рвоты и пить много жидкости для уменьшения запоров, — отметил медик.

Безопасная замена химиотерапии


Химиотерапию назначают на разных этапах лечения рака:
Детский рак можно лечить взрослыми лекарствами


  • в качестве самостоятельного вида лечения рака (лечебная);
  • до операции — чтобы уменьшить размер опухоли (неоадъювантная);
  • после операции — для полного уничтожения раковых клеток (адъювантная);
  • после основного курса химиотерапии — для профилактики рецидива (поддерживающая);
  • для сохранения качества жизни (паллиативная или симптоматическая).
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Данаил Назлиев
Данаил Назлиев
Медицина
Онколог-маммолог
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