Как понять, что «болит» печень и почему это может происходить

0 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/стетоскоп-доктор-медсестра-больница-6497490/
врач

Заболевания печени могут быть вызваны разными причинами — от вирусной инфекции и чрезмерно обильной пищей. Печень называют «молчаливым органом», потому что обычно болезни, связанные с ее состоянием, протекают незаметно.

Печень быстро восстанавливается: признаки печеночной недостаточности появляются при гибели не менее 80% гепатоцитов (печеночных клеток), но ее ресурсы небезграничны.

Как понять, что «болит» печень? Первые признаки заболевания печени могут быть почти незаметны. 
  • снижение аппетита, 
  • горький привкус во рту, 
  • легкая желтизна белков глаз 
  • желтый налет на языке, 
  • неприятные ощущения в правом подреберье, 
  • апатия, потеря интереса к жизни. 

Далее симптомы становятся более выраженными:
  • Развивается желтуха;
  • Появляется кожный зуд, который возникает из-за отложения желчных кислот;
  • Образуются ксантомы — желтоватые выпуклые бляшки, обусловленные отложением холестерина;
  • Становятся красными ладони и губы, наблюдается красный гладкий «лакированный» язык;
  • Отеки;
  • Появляются сосудистые звездочки на теле.

  • У мужчин снижается сексуальная активность и увеличиваются молочные железы; у женщин нарушается цикл. Это связано с гормонами;
  • Появляются беспричинные синяки, что происходит из-за нарушенной свертываемости крови;
  • Наблюдается сыпь в виде точечных кровоизлияний;
  • Появляются кровотечения.
  • На животе появляются расширенные вены или «голова медузы»;
  • В брюшной полости скапливается жидкость (асцит).

Парацетамол способен вредить печени


В анализах крови отмечается повышение уровня:
7 признаков того, что печень заполонили токсины


  • билирубина,
  • щелочной фосфатазы и гаммаглютамилтранспептидазы,
  • трансаминаз крови (АСТ, АЛТ),
  • холестерина и триглицеридов,
  • аммиака,
  • железа крови.
Читайте далее: Психолог посоветовала необычный способ избавления от депрессии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Два признака необратимого повреждения печени
Как понять, что с печенью начались проблемы: нет сил, странный зуд, горечь во рту
Заподозрить цирроз: как выглядят печеночные ладони и что такое печеночный запах
Теги : печень, печеночные ладони