Как понять, что «болит» печень и почему это может происходить
Заболевания печени могут быть вызваны разными причинами — от вирусной инфекции и чрезмерно обильной пищей. Печень называют «молчаливым органом», потому что обычно болезни, связанные с ее состоянием, протекают незаметно.
Печень быстро восстанавливается: признаки печеночной недостаточности появляются при гибели не менее 80% гепатоцитов (печеночных клеток), но ее ресурсы небезграничны.
Как понять, что «болит» печень? Первые признаки заболевания печени могут быть почти незаметны.
- снижение аппетита,
- горький привкус во рту,
- легкая желтизна белков глаз
- желтый налет на языке,
- неприятные ощущения в правом подреберье,
- апатия, потеря интереса к жизни.
Далее симптомы становятся более выраженными:
- Развивается желтуха;
- Появляется кожный зуд, который возникает из-за отложения желчных кислот;
- Образуются ксантомы — желтоватые выпуклые бляшки, обусловленные отложением холестерина;
- Становятся красными ладони и губы, наблюдается красный гладкий «лакированный» язык;
- Отеки;
- Появляются сосудистые звездочки на теле.
- У мужчин снижается сексуальная активность и увеличиваются молочные железы; у женщин нарушается цикл. Это связано с гормонами;
- Появляются беспричинные синяки, что происходит из-за нарушенной свертываемости крови;
- Наблюдается сыпь в виде точечных кровоизлияний;
- Появляются кровотечения.
- На животе появляются расширенные вены или «голова медузы»;
- В брюшной полости скапливается жидкость (асцит).
В анализах крови отмечается повышение уровня:
- билирубина,
- щелочной фосфатазы и гаммаглютамилтранспептидазы,
- трансаминаз крови (АСТ, АЛТ),
- холестерина и триглицеридов,
- аммиака,
- железа крови.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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