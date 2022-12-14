Как понять, что «болит» печень и почему это может происходить

снижение аппетита,

горький привкус во рту,

легкая желтизна белков глаз

желтый налет на языке,

неприятные ощущения в правом подреберье,

апатия, потеря интереса к жизни.

Развивается желтуха;

Появляется кожный зуд, который возникает из-за отложения желчных кислот;

Образуются ксантомы — желтоватые выпуклые бляшки, обусловленные отложением холестерина;

Становятся красными ладони и губы, наблюдается красный гладкий «лакированный» язык;

Отеки;

Появляются сосудистые звездочки на теле.

У мужчин снижается сексуальная активность и увеличиваются молочные железы; у женщин нарушается цикл. Это связано с гормонами;

Появляются беспричинные синяки, что происходит из-за нарушенной свертываемости крови;

Наблюдается сыпь в виде точечных кровоизлияний;

Появляются кровотечения.

На животе появляются расширенные вены или «голова медузы»;

В брюшной полости скапливается жидкость (асцит).

билирубина,

щелочной фосфатазы и гаммаглютамилтранспептидазы,

трансаминаз крови (АСТ, АЛТ),

холестерина и триглицеридов,

аммиака,

железа крови.

Печень быстро восстанавливается: признаки печеночной недостаточности появляются при гибели не менее 80% гепатоцитов (печеночных клеток), но ее ресурсы небезграничны.Читайте далее: Психолог посоветовала необычный способ избавления от депрессии.

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