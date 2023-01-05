Диетолог назвал мясо, способное предотвратить ОРВИ и воспаление легких

— Жиры, которые содержатся в свинине, способствуют улучшению сурфактантного комплекса, который выстилает альвеолы легких. Тем самым предотвращая проникновение вирусной инфекции в альвеолы. Предотвращается воспаление легких и коронавирусная инфекция в том числе, — сказал врач.

— Именно в сале в оптимальном, хорошо усвояемом виде содержится селен, необходимый для правильной работы сердца. И кстати в чесноке, который употребляют вместе с салом, также содержится большое количество селена, — отметил специалист.

По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук, употребление свинины поможет защитить легкие от вирусной инфекции.В свинине содержится больше, чем в другом мясе, витамина В, и она быстро усваивается. Она содержит тиамин — это один из витаминов группы B, который необходим для поддержания основных процессов организма. Говяжье мясо и баранина содержат не так много этого вещества.В мясе не может быть никакого вреда, если его не занесли извне, отметил Ковальков на своем YouTube-канале.Свинина легко усваивается — в полтора раза быстрее, чем говядина. Кроме того, жиры помогают строить тестостерон.Благодаря высокому содержанию жиров, свинина хорошо согревает и восстанавливает силы. В мясе много магния и цинка, положительно влияющих на потенцию и сердечно-сосудистую систему. Также свинина содержит аминокислоту лизин, необходимую для нормального формирования костей. Цинк, магний и селен поддерживают работу сердца, положительно влияют на выработку гормонов щитовидной железы.Свинину важно хорошо термически обрабатывать, поскольку в ней могут присутствовать паразиты. Ее нельзя недоварить или недожарить.Кроме того, в ней присутствуют тугоплавкие жиры. Людям с нарушениями обмена триглицеридов следует уменьшить их употребление для профилактики атеросклероза. Избыточный вес и заболевания почек являются противопоказанием к употреблению жирной свинины.По словам Ковалькова, сало является суперфудом и полезно для борьбы с высоким холестерином, особенно в сочетании с чесноком.Многие отказываются от сала, так как боятся холестерина, однако селен как раз эффективен в борьбе с холестерином, утверждает Ковальков.Он привел в пример исследование, согласно которому 80 процентов россиян испытывают нехватку селена. Этот элемент особенно необходим пожилым людям, спортсменам, кормящим матерям, беременным, курильщикам и так далее.Читайте далее: Пять распространенных признаков артрита

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.