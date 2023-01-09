Генетик Резник: низкорослые люди живут дольше высоких

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пожилые люди

По словам врача-генетика Александра Резника, у низкорослых людей меньше возникает проблем со здоровьем.

Генетик Резник сообщил в интервью:

«Высокие люди живут меньше, чем невысокие – у них чаще фиксируется случаи онкологии и других заболеваний. Причины точно неизвестны».

Специалист отметил, что три научных исследования зафиксировали преимущество низкорослых людей в плане долголетия перед высокими людьми. Во всех трех ученые пришли к выводу, что обладатели невысокого роста живут дольше.

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Беседуя с «Пятым каналом», Александр Резник добавил, что по одной из версий у людей высокого роста внутренние органы являются более крупными – соответственно, их структура содержит больше клеток. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что в ходе деления появится клетка, которая начнет подвергаться злокачественному перерождению.

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Александр Резник
Александр Резник
Здоровье
врач-генетик
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Теги : рост, продолжительность жизни, Александр Резник