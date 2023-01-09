Генетик Резник: низкорослые люди живут дольше высоких

«Высокие люди живут меньше, чем невысокие – у них чаще фиксируется случаи онкологии и других заболеваний. Причины точно неизвестны».

Генетик Резник сообщил в интервью:Специалист отметил, что три научных исследования зафиксировали преимущество низкорослых людей в плане долголетия перед высокими людьми. Во всех трех ученые пришли к выводу, что обладатели невысокого роста живут дольше.Беседуя с «Пятым каналом», Александр Резник добавил , что по одной из версий у людей высокого роста внутренние органы являются более крупными – соответственно, их структура содержит больше клеток. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что в ходе деления появится клетка, которая начнет подвергаться злокачественному перерождению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что злоупотребление сладким связано с развитием женских онкологических заболеваний

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.