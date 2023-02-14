Три вероятных симптома рака кишечника, которые обычно путают с другими болезнями

На появление странной шишки, которую можно было прощупать в животе (только худые люди).

На то, что стало тяжело подниматься по лестнице, ускорять шаг, поднимать небольшие тяжести, например, сумку с покупками.

При любых физнагрузках появлялась одышка.

частое употребление алкоголя;

пристрастие к красному мясу;

недостаток клетчатки в рационе;

дефицит фолиевой кислоты и кальция;

слабость,

недомогание,

потеря аппетита,

боли в животе,

диспепсия,

метеоризм,

кишечные расстройства,

кишечная непроходимость.

На ранних стадиях успешно лечится. При этом важно помнить, что развивается он практически незаметно.Как рассказала колоректальный хирург больницы Листер в Лондоне Сара Миллс, пациенты, у которых удалось выявить рак на ранней стадии, говорили о нескольких характерных симптомах. Они жаловались:, — поясняет Сара Миллс.Колоректальный рак долгое время протекает без симптомов, а потом появляются:Читайте также: Снизить уровень сахара в крови помогут орехи.

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