Три вероятных симптома рака кишечника, которые обычно путают с другими болезнями
Колоректальный рак (КРР) — это рак, который появляется в разных отделах толстой кишки. Он считается одним из самых распространенных видов опухолей. Заболевание развивается быстро, при этом стремительно «молодеет» — страдают даже те, кому нет и 40 лет.
На ранних стадиях успешно лечится. При этом важно помнить, что развивается он практически незаметно.
Как рассказала колоректальный хирург больницы Листер в Лондоне Сара Миллс, пациенты, у которых удалось выявить рак на ранней стадии, говорили о нескольких характерных симптомах. Они жаловались:
- На появление странной шишки, которую можно было прощупать в животе (только худые люди).
- На то, что стало тяжело подниматься по лестнице, ускорять шаг, поднимать небольшие тяжести, например, сумку с покупками.
- При любых физнагрузках появлялась одышка.
Ранее начало этого вида рака обычно тесно связано со следующими факторами:
- частое употребление алкоголя;
- пристрастие к красному мясу;
- недостаток клетчатки в рационе;
- дефицит фолиевой кислоты и кальция;
Колоректальный рак долгое время протекает без симптомов, а потом появляются:
- слабость,
- недомогание,
- потеря аппетита,
- боли в животе,
- диспепсия,
- метеоризм,
- кишечные расстройства,
- кишечная непроходимость.
Читайте также: Снизить уровень сахара в крови помогут орехи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий