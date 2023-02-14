Три вероятных симптома рака кишечника, которые обычно путают с другими болезнями

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врач

Колоректальный рак (КРР) — это рак, который появляется в разных отделах толстой кишки. Он считается одним из самых распространенных видов опухолей. Заболевание развивается быстро, при этом стремительно «молодеет» — страдают даже те, кому нет и 40 лет. 

На ранних стадиях успешно лечится. При этом важно помнить, что развивается он практически незаметно.

Как рассказала колоректальный хирург больницы Листер в Лондоне Сара Миллс, пациенты, у которых удалось выявить рак на ранней стадии, говорили о нескольких характерных симптомах. Они жаловались:

  • На появление странной шишки, которую можно было прощупать в животе (только худые люди).
  • На то, что стало тяжело подниматься по лестнице, ускорять шаг, поднимать небольшие тяжести, например, сумку с покупками.
  • При любых физнагрузках появлялась одышка.
— Только в каждом четвертом случае колоректального рака наблюдается частичная или полная непроходимость кишечника — человек начинает страдать от запора, ему может быть больно во время похода в туалет «по-большому». В остальных случаях патология может и не проявляться так явно, — поясняет Сара Миллс.

Ранее начало этого вида рака обычно тесно связано со следующими факторами:
  • частое употребление алкоголя;
  • пристрастие к красному мясу;
  • недостаток клетчатки в рационе;
  • дефицит фолиевой кислоты и кальция;

Колоректальный рак долгое время протекает без симптомов, а потом появляются:

Симптомы рака кишечника: 3 признака, когда нужно обратиться к врачу


  • слабость, 
  • недомогание, 
  • потеря аппетита, 
  • боли в животе, 
  • диспепсия, 
  • метеоризм,
  • кишечные расстройства,
  • кишечная непроходимость. 

Британские медики перечислили пять самых вероятных симптомов рака кишечника


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