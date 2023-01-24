Необычный симптом рака кишечника может проявляться при подъеме по лестнице

«Существует несколько симптомов, которые обычно встречаются при раке кишечника. К ним относятся кровь в стуле, изменения в постоянных привычках кишечника, чередование диареи и запора, потеря веса, боль в животе», - сообщила медик изданию Express.

«Рак кишечника также может вызывать постепенную потерю крови, которая скрывается в стуле. На этом фоне развивается анемия, из-за которой люди чувствуют себя необычайно усталыми или задыхаются при минимальных нагрузках, таких как подъем по лестнице», - проинформировала врач.

Колоректальный хирург Сара Миллс рассказала в интервью, какими симптомами может проявляться рак кишечника – четвертый среди самых распространенных видов рака и второй по степени смертоносности.Но также на злокачественное заболевании кишечника могут указывать менее распространенные нарушения в состоянии организма. Одним из них является необычная усталость, обусловленная анемией и потерей аппетита.По словам Сара Миллс, анемия, возникающая из-за кровопотери в кишечнике, пораженном опухолью, может привести к побочному эффекту, который становится заметен при незначительных физических усилиях – например, может проявляться при подъеме по лестнице.Сара Миллс добавила, что у стройных людей иногда можно почувствовать припухлость при надавливании на живот. Кроме того, при раке кишечника может наблюдаться частичная или полная непроходимость стула вместе со вздутием живота, спазмами, газами, болями и тошнотой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак кишечника является тем онкозаболеванием, которое можно обнаружить на ранней стадии.

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