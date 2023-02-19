Эксперты поделились вариантами высокобелковых завтраков для похудения, которые надолго делают нас сытыми
Спрос на высокобелковые завтраки возрос, поскольку худеющие стремятся сбросить вес. Эксперты по питанию и фитнесу поделились своими советами.
Количество запросов в Google на протеин увеличилось на 62 процента, отмечают специалисты. В последнее время все чаще звучит мнение, что похудеть без довольно большого количества белка в рационе невозможно, и что белок крайне необходим для формирования мышц и сжигания жира.
Отметим, что есть противоположное мнение, которое состоит в том, что избыток белка может навредить, например, привести к серьезным проблемам с почками. В любом случае, прежде чем внести серьезные коррективы в свой рацион, следует посоветоваться со специалистом, которому вы доверяете.
— Любой прием пищи и диета в целом, которые, по крайней мере, содержат достаточное количество белка, окажутся полезными для общего состояния здоровья и благополучия человека по множеству различных причин, независимо от вашей цели, — отметил британский тренер по эффективному питанию Бен Пул заявил.
По словам диетолога Эда Тули, протеин — идеальный способ начать день.
— Мы не накапливаем белок в организме, как углеводы и жиры, поэтому чрезвычайно полезно включать достаточное количество белка на завтрак после того, как вы не употребляли его ночью. Белок также является питательным веществом для насыщения. Это позволяет нам дольше чувствовать себя сытыми и, вероятно, сводит к минимуму желание перекусить,— отмечает эксперт.
Богатый белком омлет или фриттата от фитнес-тренер Джека Форрестера.
— Мой любимый завтрак, если я ищу что-нибудь пикантное, — высокобелковая фриттата или омлет. В зависимости от ваших общих потребностей в калориях, вы можете довольно легко манипулировать с омлетом, чтобы получить достаточное количество белка, но без дополнительных калорий из жира яичного желтка, — сказал он.
Ингредиенты:
- Два - три целых яйца
- 100 мл яичных белков
- Нарезанный лук / чеснок / помидоры
- 75-100 г говяжьего / индейки или куриного фарша
Это блюдо можно есть горячим, готовить порционно и хранить в холодильнике, или даже завернуть в лаваш, добавил Форрестер. Напомним, что тренер работает со спортсменами, чем, наверняка, и объясняется такой объем блюда.
Белковая каша от тренера по кроссфиту Джози Бакстер.
Нужно добавить в овсяную кашу сывороточный протеин. Можно также добавить корицу и фрукты для вкуса,
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