Эксперты поделились вариантами высокобелковых завтраков для похудения, которые надолго делают нас сытыми

Два - три целых яйца

100 мл яичных белков

Нарезанный лук / чеснок / помидоры

75-100 г говяжьего / индейки или куриного фарша

Количество запросов в Google на протеин увеличилось на 62 процента, отмечают специалисты. В последнее время все чаще звучит мнение, что похудеть без довольно большого количества белка в рационе невозможно, и что белок крайне необходим для формирования мышц и сжигания жира.Отметим, что есть противоположное мнение, которое состоит в том, что избыток белка может навредить, например, привести к серьезным проблемам с почками. В любом случае, прежде чем внести серьезные коррективы в свой рацион, следует посоветоваться со специалистом, которому вы доверяете.— отметил британский тренер по эффективному питанию Бен Пул заявил.По словам диетолога Эда Тули, протеин — идеальный способ начать день.— отмечает эксперт.— сказал он.Это блюдо можно есть горячим, готовить порционно и хранить в холодильнике, или даже завернуть в лаваш, добавил Форрестер. Напомним, что тренер работает со спортсменами, чем, наверняка, и объясняется такой объем блюда.Нужно добавить в овсяную кашу сывороточный протеин. Можно также добавить корицу и фрукты для вкуса,Читайте также: Снизить уровень сахара в крови помогут орехи.

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