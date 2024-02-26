Гастроэнтеролог Лебедева: витамин А может спровоцировать рак легких у курильщиков, в витамин С — мочекаменную болезнь
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о том, что бесконтрольное употребление витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Люди часто назначают их сами себе, не задумываясь, есть ли у них дефицит того или иного витамина.
— Витамин А — смертельно опасен для курильщиков! Есть данные, что прием ретинола при регулярном вдыхании табака приводит к высокому риску рака легких! — написала врач в своем блоге.
Интоксикация витамином С, который многие так любят принимать для профилактики и лечения ОРВИ и ОРЗ, приводит к бессоннице, тошноте и даже к мочекаменной болезни.
Если увлекаться витамин Е, то можно спровоцировать кровотечение. Витамин В6, тоже очень популярный у россиян, приводит при регулярной передозировке к анемии, онемению конечностей, тромбозу сосудов и постоянной аллергии.
Медик отмечает, что даже кальций люди часто употребляют неправильно, совершая две ошибки: прием без витамина Д и постоянный прием.
— Без витамина Д он не усвоится. А постоянный прием кальция приведет к кальцинозу сосудов, то есть откладыванию кальция в них, что может привести к атеросклерозам, тромбозам и даже инфаркту, — написала Лебедева.
Витамины можно и нужно получать из продуктов.
Витамин А: Морковь, сладкий картофель, шпинат, манго, яйца, молоко и молочные продукты.
Витамин С: Цитрусовые (апельсины, лимоны), киви, клубника, красный перец, брокколи.
Витамин D: Жирная рыба (лосось, сардины), яичный желток, печень трески, молоко и молочные продукты.
Витамин Е: Миндаль, подсолнечное масло, авокадо, орехи, семена подсолнечника.
Витамин К: Зеленые овощи (шпинат, капуста, брокколи), зеленые салаты, петрушка, брюссельская капуста.
Витамин В12: Мясо (говядина, свинина), птица (курица, индейка), молоко и молочные продукты, яйца.
Витамин В6: Рыба, курица, говядина, бананы, картофель, орехи, зерновые продукты.
Фолиевая кислота (витамин В9): Листовые овощи (шпинат, салат, капуста), цитрусовые фрукты, бобы, горох, арахис.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
Врач-гастроэнтеролог
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