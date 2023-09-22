Врач Лебедева: рыба дает организму нужные для защиты от рака омега-3 жирные кислоты

«Рыба в меню – это основной источник омега-3 жирных кислот. Именно омега-3 в достаточном количестве защищают от рака толстого кишечника, рака груди и предстательной железы», - поделилась врач Диляра Лебедева.

Врач Лебедева объяснила, почему нужно периодически употреблять в пищу рыбу (прежде всего, морскую, включая сельдь, кету, горбушу, скумбрию). Специалистка отметила, что рыба дает организму нужные для защиты от рака омега-3 жирные кислоты.Медик добавила, что привычка есть рыбу два-три раза в неделю помогает предотвратить возникновение сахарного диабета и сердечных заболеваний. Вдобавок жирные кислоты, которыми она обеспечивает организм, поддерживают функции головного мозга, препятствуют его возрастному упадку, развитию деменции. Лебедева сообщила, что из рыбьих голов и хвостов можно приготовить уху, в которой будут содержаться те же жирные кислоты омега-3, а также витамин А, железо, цинк и кальций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка пить черный чай может быть полезной для защиты от диабета

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