Врач китайской и классической медицины Старкова дала простое упражнение для бодрости и борьбы с апатией

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женщина

Врач китайской и классической медицины Ирина Старкова рассказала, почему появляется апатия и как с ней бороться.

Часто мы считаем отсутствие желания чем-либо заниматься, плохое настроение, эмоциональную отстраненность последствием стресса или обычной усталостью. Однако это может быть первыми сигналами развивающейся апатии.

По словам Старковой, ухудшение настроения, постоянное пребывание в состоянии тоски может быть из-за недостаточного поступления кислорода в ткани. Еще одна причина — нарушение кровотока. У человека в депрессии обычно опущены плечи и шея.

— Легкие начинают работать хуже из-за того, что полного вдоха не происходит, и кислород не поступает в ткани, — отметила медик.

В этом случае помогут дыхательные техники.

— Если вы понимаете, что настроение начинает ухудшаться, начните заниматься дыхательными практиками. Даже просто сделав глубокий вдох и расправив плечи, вы почувствуете, как состояние начинает улучшаться, — советует Старкова.

Специалист рекомендует напрячь все пальцы и оттопырить большой, а затем в течение трех минут быстро ходить, размахивая руками. Такое упражнение придаст бодрости — человек начинает делать более глубокие вдохи, что активизирует работу легких и насыщает кровь кислородом.

Подробнее об апатии.

Апатия — состояние, характеризующееся отсутствием интереса, мотивации и эмоциональной реакции на окружающую среду. Вот некоторые признаки апатии:

Отсутствие энергии и усталость. Человек может чувствовать постоянную усталость и отсутствие энергии для выполнения повседневных задач.

Потеря интереса. Человек может перестать интересоваться теми вещами, которые раньше приносили ему удовольствие, например, хобби.

Снижение мотивации. Человек может потерять мотивацию и страсть к достижению целей или выполнению задач.

Ощущение пустоты. Человек ощущает пустоту и отсутствие эмоциональной реакции на события или взаимодействие с другими людьми.

Изменения сна и аппетита. Апатия может сопровождаться изменениями в сне и аппетите, такими как бессонница или повышенный аппетит.

Социальная изоляция. Человек избегает социальных контактов и предпочитает проводить время в одиночестве.


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Теги : апатия