Врач китайской и классической медицины Старкова дала простое упражнение для бодрости и борьбы с апатией

Часто мы считаем отсутствие желания чем-либо заниматься, плохое настроение, эмоциональную отстраненность последствием стресса или обычной усталостью. Однако это может быть первыми сигналами развивающейся апатии.По словам Старковой, ухудшение настроения, постоянное пребывание в состоянии тоски может быть из-за недостаточного поступления кислорода в ткани. Еще одна причина — нарушение кровотока. У человека в депрессии обычно опущены плечи и шея., — отметила медик.В этом случае помогут дыхательные техники., — советует Старкова.Специалист рекомендует напрячь все пальцы и оттопырить большой, а затем в течение трех минут быстро ходить, размахивая руками. Такое упражнение придаст бодрости — человек начинает делать более глубокие вдохи, что активизирует работу легких и насыщает кровь кислородом.Апатия — состояние, характеризующееся отсутствием интереса, мотивации и эмоциональной реакции на окружающую среду. Вот некоторые признаки апатии:Отсутствие энергии и усталость. Человек может чувствовать постоянную усталость и отсутствие энергии для выполнения повседневных задач.Потеря интереса. Человек может перестать интересоваться теми вещами, которые раньше приносили ему удовольствие, например, хобби.Снижение мотивации. Человек может потерять мотивацию и страсть к достижению целей или выполнению задач.Ощущение пустоты. Человек ощущает пустоту и отсутствие эмоциональной реакции на события или взаимодействие с другими людьми.Изменения сна и аппетита. Апатия может сопровождаться изменениями в сне и аппетите, такими как бессонница или повышенный аппетит.Социальная изоляция. Человек избегает социальных контактов и предпочитает проводить время в одиночестве.

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