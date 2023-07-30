Терапевт Андреева объяснила, каких фруктов следует избегать при подагре

Метаболическое заболевание подагра, при котором могут воспаляться суставы, в основном основано на пуринах.









Это строительные блоки, которые содержатся как в животной, так и в растительной пище. Они участвуют в построении наших клеток. Однако, если ваше тело расщепляет пурины, доля мочевой кислоты в крови увеличивается.





У больных подагрой кристаллы мочевой кислоты, среди прочего, откладываются в суставах, коже и органах. Продукты, богатые пуринами, такие как мясо, субпродукты и рыба, а также алкоголь, которые вызывают резкий скачок уровня мочевой кислоты, должны быть значительно сокращены для больных подагрой.

"Но если вы думаете, что не можете сделать ничего плохого, потянувшись за фруктами, вы ошибаетесь. Потому что виды фруктов, которые содержат много фруктозы, также могут повышать уровень мочевой кислоты и тем самым вызывать приступ подагры", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Вам следует избегать этого фрукта, если у вас подагра

"Вы можете смело брать самые разнообразные ягоды. Считается, что клубника, малина, ежевика и подобные ягоды содержат мало сахара, хотя их сладкий вкус опровергает это. Вы также можете без угрызений совести есть абрикосы, грейпфруты, мандарины и персики. Они также считаются низким содержанием фруктозы".

Вы можете найти фруктозу в каждом фрукте, поэтому трудно полностью избежать ее в рамках сбалансированной диеты. Но, как страдающий подагрой, вы не должны полностью обходиться без фруктов. С осторожностью следует употреблять только сорта с высоким содержанием фруктозы.В частности, такие фрукты, как виноград, бананы, черешня и манго, содержати поэтому не являются лучшим выбором при подагре.Сухофрукты такжеКстати, фруктовые соки промышленного производства также содержат много фруктозы.Ранее МедикФорум писал о вреде мяса с кровью.

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