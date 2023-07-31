Врач Захарова назвала 3 преимущества коллагена - от уменьшения боли в суставах до здоровья кожи

«Коллаген — это белок, который уже содержится в мышцах и суставах, поэтому увеличение потребления коллагена может помочь создать дополнительную мягкую поддержку между суставами и, следовательно, уменьшить трение — и, следовательно, боли. Коллаген также может снизить риск распада хрящей с течением времени, что может быть чрезвычайно полезным для поддержания здоровья суставов и мышц в долгосрочной перспективе. слабый и хрупкий», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Коллаген может помочь увеличить плотность, прочность и структуру костей".

Коллаген является наиболее распространенным белком в организме, который содержится в коже, костях и мышцах. Врач рассказала о доказанной эффективности коллагена.Исследования показали, что коллаген может помочь уменьшить боли.Различные исследования показали, что коллаген помогает повыситьВ результате снижается риск развития остеопороза в более позднем возрасте, а также риск стрессовых переломов. Интересно, что исследования показали, что повышенное потребление коллагена особенно полезно для женщин в постменопаузе. Исследования показали, что женщины, которые увеличивают потребление коллагена, имеют повышенную минеральную плотность костей на семь процентов по сравнению с теми, кто этого не делает.Ранее МедикФорум писал о вреде мяса с кровью.

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