Терапевт Андреева объяснила, какой чай помогает от кашля

Травяные чаи могут помочь при простуде с кашлем. Какой чай лучше всего помогает при симптоме простуды, зависит от так называемого «непродуктивного» (сухой) или «продуктивного» (слизистый) кашель.

"При сухом, сухом кашле лучше всего пить лечебные чаи с такими травами, как облепиха , мальва , алтей , мать-и-мачеха , анис , солодка и шерстяной цветок. Эти лекарственные травы облегчают позывы к кашлю и обладают слизисто-стимулирующим действием", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Однако при кашле со слизистой мокротой подойдут травяные чаи с фенхелем, липовым цветом, бузиной и вербеной . Эти травы помогут вам быстрее отхаркивать мокроту.

Эти домашние средства помогут при кашле

Луковый отвар как сироп от кашля

Теплое молоко с имбирем и медом

Ингаляции противокашлевыми травами

Ранее МедикФорум писал о вреде мяса с кровью.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.