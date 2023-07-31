Терапевт Андреева объяснила, какой чай помогает от кашля

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Терапевт Андреева объяснила, какой чай помогает от кашля


Травяные чаи могут помочь при простуде с кашлем. Какой чай лучше всего помогает при симптоме простуды, зависит от так называемого «непродуктивного» (сухой) или «продуктивного» (слизистый) кашель. 



"При сухом, сухом кашле лучше всего пить лечебные чаи с такими травами, как облепихамальва ,  алтеймать-и-мачехааниссолодка и шерстяной цветок. Эти лекарственные травы облегчают позывы к кашлю и обладают слизисто-стимулирующим действием", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Однако при кашле со слизистой мокротой подойдут травяные чаи с фенхелемлиповым цветомбузиной и вербеной . Эти травы помогут вам быстрее отхаркивать мокроту. 

 

Эти домашние средства помогут при кашле


Помимо чаев, есть и другие домашние средства от кашля, которые стимулируют отхаркивание: 
  • Луковый отвар как сироп от кашля
  • Теплое молоко с имбирем и медом
  • Ингаляции противокашлевыми травами


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