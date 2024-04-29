При приготовлении шашлыка есть риск заразиться столбняком. Что делать, если поранился шампуром?
Как предупреждал врач и телеведущий Александр Мясников, при приготовлении шашлыка есть риск заразиться столбняком.
Нанизывая мясо на шампуры, можно пораниться. Это вовсе не безобидная травма.
— Это больно, это неприятно, а самое главное — от столбняка умирают. Если у вас такая рана, вместо шашлыка надо ехать в больницу, — отмечал Мясников.
Поранившись шампуром, можно с легкостью подхватить столбняк — опасную инфекцию, развитие которой приводит к смерти.
Как рассказал в беседе с aif.ru врач скорой помощи Андрей Ольшевский, на природе шампуры часто кладут на траву и даже втыкают в землю. В чем смертельная опасность? В земле находятся споры бактерии Clostridium tetani, которые вызывают столбняк.
Столбняк — опасное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Clostridium tetani. Бактерия может попасть в организм через рану или поврежденную кожу. Симптомы столбняка включают судороги и спазмы мышц, особенно вокруг челюстей (тетанический затяжной спазм), затрудненное глотание, жесткость шеи, лихорадку и потливость.
По словам Ольшевского, если вы поранились, необходимо промыть рану водой, обработать антисептиками, в случае необходимости сделать повязку и обязательно ехать в травмпункт.
В противном случае могут развиться осложнения, среди которых инфаркт и деформация позвоночника. Заражение может закончится летальным исходом.
— Чаще всего смерть наступает от недостатка кислорода, когда мышцы сводит так, что человек не может сделать даже вздоха, — подчеркнул врач.
Бактерии могут попасть в организм даже через небольшие царапины, однако особенно опасны глубокие раны от гвоздей или лезвий. Бактерии столбняка повсюду: их часто находят в почве, пыли и навозе.
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