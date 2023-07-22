Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев перечислил симптомы, которые могут указывать на развитие онкологического процесса.
По словам медика, 6 признаков должны «насторожить». Речь идет о:
- Постоянной нехватки сил, слабости
- Температуре 37 и выше, которая долго держится
- Больном горле
- Ранах и ссадинах, которые плохо заживают
- Крови в кале и моче
- Постоянных головных болях
— Каждый из этих симптомов может быть признаком целой кучи других заболеваний. (…) Именно поэтому рак на ранней стадии практически невозможно обнаружить, — отметил врач в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что залогом раннего обнаружения рака является внимание к своему здоровью: необходимо регулярно делать скрининги и проходить диспансеризацию.
Общие признаки рака:
- Резкая потеря веса.
- Повышенная температура (37,2)
- Утомляемость и слабость
- Боль в костях
- Изменение размера, цвета, толщины, формы родинок
- Расстройства стула (понос, запор)
- Постоянная головная боль
- Необычные выделения
- Кровотечения
- Кашель, боли в горле, хрипота
- Проблемы с глотанием и расстройство пищеварения.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Иван Карасев
Медицина
Хирург-онколог, кандидат медицинских наук
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