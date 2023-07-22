Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака

21 Фото: https://unsplash.com/photos/hfvFunLkFgg
мужчина

Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев перечислил симптомы, которые могут указывать на развитие онкологического процесса.

По словам медика, 6 признаков должны «насторожить». Речь идет о:

  • Постоянной нехватки сил, слабости
  • Температуре 37 и выше, которая долго держится
  • Больном горле
  • Ранах и ссадинах, которые плохо заживают
  • Крови в кале и моче
  • Постоянных головных болях

— Каждый из этих симптомов может быть признаком целой кучи других заболеваний. (…) Именно поэтому рак на ранней стадии практически невозможно обнаружить, — отметил врач в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что залогом раннего обнаружения рака является внимание к своему здоровью: необходимо регулярно делать скрининги и проходить диспансеризацию.

Общие признаки рака:
  • Резкая потеря веса. 
  • Повышенная температура (37,2)
  • Утомляемость и слабость
  • Боль в костях
  • Изменение размера, цвета, толщины, формы родинок
  • Расстройства стула (понос, запор)
  • Постоянная головная боль
  • Необычные выделения
  • Кровотечения
  • Кашель, боли в горле, хрипота
  • Проблемы с глотанием и расстройство пищеварения.

Читайте также: Врач-хирург Каран Раджан рассказал, что пупок следует чистить каждый день, чтобы избежать неприятного запаха и инфекций.

Онколог Карасев: дискомфорт в горле может оказаться ранним сигналом рака


Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки.

Онколог назвал причину 95% всех случаев рака


Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Иван Карасев
Иван Карасев
Медицина
Хирург-онколог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Онколог Карасев: постоянная слабость и повышенная температура могут указывать на рак
Врач Карасев назвал боль около пупка одним из признаков рака тонкой кишки
Онколог Карасев: симптомом рака может быть анемия
Теги : слабость, онкология
Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Онколог-маммолог Назлиев: загар может привести к образованию тромбов
Нутрициолог Строков рассказал о самом вкусном и полезном завтраке