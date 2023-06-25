Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Специалисты Cancer Research UK рассказали, какие признаки могут указывать на развитие рака брюшной полости. Это одна из самых «тихих» разновидностей онкологических заболеваний, отметили медики.
Такие опухоли отличаются скрытым течением, и часто люди обращаются за помощью, когда опухоль достигла больших размеров и сдавливает другие органы или сосуды. Рост опухоли не сопровождается болью, не отражается на самочувствии, поэтому на ранних этапах их обычно находят случайно.
Карцинозом брюшины называют обширное заражение брюшины злокачественными клетками. Это может быть вызвано:
- образованием узлов в брюшной полости,
- вторичными опухолями, находящимися не в брюшной полости
- злокачественным заболеванием самой брюшины (реже).
По словам британских экспертов, главными симптомами рака брюшины считаются:
- постоянно вздутый живот,
- постоянные проблемы со стулом (понос или запор),
- частые боли в животе.
Также о развитии онкологического процесса может сигнализировать болезненность при пальпации живота, чувство «распирания», потеря аппетита.
Поздние симптомы опухолей брюшины:
- повышение температуры
- нарушение венозного и лимфатического оттока
- увеличение живота
- асцит (скопление жидкости в брюшной полости)
- отеки ног
- слабость
- потеря массы тела.
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