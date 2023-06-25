Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

образованием узлов в брюшной полости,

вторичными опухолями, находящимися не в брюшной полости

злокачественным заболеванием самой брюшины (реже).

постоянно вздутый живот,

постоянные проблемы со стулом (понос или запор),

частые боли в животе.

повышение температуры

нарушение венозного и лимфатического оттока

увеличение живота

асцит (скопление жидкости в брюшной полости)

отеки ног

слабость

потеря массы тела.

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