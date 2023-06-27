Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что пиво нарушает работу желудка. Это происходит, как минимум, по двум причинам.
Во-первых, пиво — газированный напиток, а во-вторых, его обычно пьют в больших количествах. Нормальная порция пищи, не вредящая работе желудка — 250 граммов. 0,5 литра пива превышает ее вдвое, и мало кто употребляет все поллитра: три кружки — уже полтора литра.
— Это же большие объёмы. Поэтому это однозначно приводит к нарушению работы желудка: страдает его перистальтика и моторика, — отметил Сергей Вялов NEWS.ru.
В конечном итоге желудок сильно растягивается. Содержащиеся в пиве газы оказывают дополнительное давление на его стенки.
— Газ тоже дополнительно растягивает желудок, и это способствует нарушению его работы. Он перестает нормально расслабляться и разучается нормально отжимать, — подчеркнул медик.
Пиво вредит не только желудку. По словам кардиологов, самое разрушительное воздействие напиток оказывает на сердце. У медиков есть термин «пивное сердце», то есть значительно увеличенное в размерах. Эти изменения, как говорится в ряде исследований, связаны с наличием в пиве кобальта, применяемого в качестве стабилизатора пивной пены.
Пиво содержит ряд токсических веществ, вызывающих изменения в эндокринной системе. В организме мужчин-пивоманов выделяется вещество, которое подавляет выработку тестостерона. Одновременно начинают вырабатываться женские гормоны, из-за чего у пьющих пиво мужчин разрастаются грудные железы, становится шире таз.
Пиво запрещено детям, в том числе подросткам. Оно сбивает гормональный баланс, мешает развитию мозга и внутренних органов. Беременным тоже пиво употреблять нельзя: оно негативно влияет на формирование плода и его вынашиваемость.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Сергей Вялов
Медицина
врач-гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук
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