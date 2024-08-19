Врачи из Люберец помогли россиянке родить первенца в 51 год

«Это первый случай в истории Люберецкого роддома, когда женщина в столь зрелом возрасте смогла выносить и родить ребенка, тем не менее, в нашей практике есть случаи рождения абсолютно здоровых малышей женщинами до 48 лет».

Россиянка, которой врачи из Люберец помогли родить первенца в 51 год, рассказала, что к своей мечте стать матерью ей пришлось идти почти тридцать лет. Главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник прокомментировала незаурядный случай:Пресс-служба медучреждения сообщила, что будущая мама поступила в роддом на 39-й неделе беременности. Ей было выполнено плановое кесарево сечение. На свет появился совершенно здоровый мальчик, которого назвали Александром. Данные малыша при рождении: рост – 51 сантиметр, вес – 3100 граммов.Врачи проинформировали, что сейчас мама и сын готовятся к выписке домой и встрече со счастливым отцом. По словам Натальи, ей бы хотелось своим примером вдохновить всех женщин, борющихся с бесплодием.Ранее портал MedikForum.ru писал о самой вредной пищевой привычке россиян, влияющей на развитие многих заболеваний.

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