Врачи из Люберец помогли россиянке родить первенца в 51 год

10 047 Фото: https://unsplash.com/photos/closeup-photo-of-baby-on-blue-blanket-WCbCRXk7nmU
новорожденный ребенок

51-летняя женщина по имени Наталья впервые стала матерью в люберецком роддоме №1 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД).

Россиянка, которой врачи из Люберец помогли родить первенца в 51 год, рассказала, что к своей мечте стать матерью ей пришлось идти почти тридцать лет. Главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник прокомментировала незаурядный случай:

«Это первый случай в истории Люберецкого роддома, когда женщина в столь зрелом возрасте смогла выносить и родить ребенка, тем не менее, в нашей практике есть случаи рождения абсолютно здоровых малышей женщинами до 48 лет».

Пресс-служба медучреждения сообщила, что будущая мама поступила в роддом на 39-й неделе беременности. Ей было выполнено плановое кесарево сечение. На свет появился совершенно здоровый мальчик, которого назвали Александром. Данные малыша при рождении: рост – 51 сантиметр, вес – 3100 граммов.

Врачи проинформировали, что сейчас мама и сын готовятся к выписке домой и встрече со счастливым отцом. По словам Натальи, ей бы хотелось своим примером вдохновить всех женщин, борющихся с бесплодием.

Ранее портал MedikForum.ru писал о самой вредной пищевой привычке россиян, влияющей на развитие многих заболеваний.

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Теги : рождение ребенка, поздние роды, Люберцы
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