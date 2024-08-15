Врач Мясников: привычка есть колбасу превосходит по вредности употребление алкоголя и курение

«Нас убивает именно образ питания. Он ведет нас к онкологии, ожирению, диабету, и с этим надо что-то делать. Это более страшный риск для здоровья, чем алкоголь и курение», - сказал доктор «Общественной службе новостей».

«Если есть колбасу раз в месяц, ничего не изменится, но употреблять ее ежедневно просто недопустимо», - подчеркнул он.

Врач Мясников заявил в интервью, что считает привычку есть колбасу самой вредной для человеческого организма, превосходящей по вредности употребление алкоголя и курение. По мнению известного российского медика, именно нездоровое питание является главным фактором того, что россияне массово страдают от ожирения и «возрастных» болезней в молодые годы, а также часто слишком рано уходят из жизни.Мясников обратил внимание на то, что россияне в большом количестве едят переработанные продукты питания, ленясь готовить самостоятельно или не находя для этого времени. С продуктами пищевой промышленности они употребляют сверхдозы соли и сахара, а также трансжиры и другие некачественные жиры, плюс многочисленные искусственные вкусовые добавки. Например, с колбасными изделиями употребляют мясной клей.Врач напомнил, что сосиски, сардельки и колбаса с 2015 года официально внесены в список канцерогенов.Мясников добавил, что даже в дорогостоящих колбасных изделиях, считающихся качественными, присутствуют компоненты, которые не должны поступать в человеческий организм. Он призвал россиян задуматься над тем, какого питания они придерживаются изо дня в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой эффект дает отказ от сахара на 9 дней и на 6 месяцев.

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