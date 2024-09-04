Ревматолог Степанова: высыпания на щеках и переносице в форме бабочки являются симптомом волчанки

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девушка

Системная красная волчанка (СКВ) затрагивает многие органы, диагностировать ее довольно трудно. Об этом рассказала ревматолог Наталья Степанова. 

Системная красная волчанка (СКВ) — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани организма, вызывая воспаление и повреждение различных органов. Это заболевание может затрагивать кожу, суставы, почки, сердце, легкие и другие системы.

Есть симптомы, по которым можно заподозрить эту неизлечимую болезнь на ранних стадиях.

— Главным же отличительным симптомом болезни является высыпания и покраснения на лице — щеках и переносице в форме бабочки, — рассказала врач.

Примерно у половины пациентов повышается температура, болят суставы и мышцы. Могут выпадать волосы, синеть кисти и стопы. Ногти делаются ломкими, на красной кайме губ появляются язвочки.

У 40% пациентов выявляют поражение почек, причём оно долгое время время развивается незаметно. Речь идёт о так называемом волчаночном нефрите.

Классические признаки СКВ:
  • Красная сыпь на лице, особенно в области щек и носа (волчанковая бабочка).
  • Часто наблюдаются боли и отеки в суставах.
  • Хроническая усталость и общее недомогание.
  • Воспаление почек (лупус-нефрит) может привести к серьезным осложнениям.
  • Увеличенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Причины СКВ:

Точные причины СКВ неизвестны, но считается, что на ее развитие влияют генетические, экологические и гормональные факторы. Заболевание чаще встречается у женщин, особенно в репродуктивном возрасте.

Лечение СКВ направлено на контроль симптомов и предотвращение обострений. Обычно включает:
  • Противовоспалительные препараты.
  • Иммунодепрессанты.
  • Глюкокортикостероиды.
  • Симптоматическая терапия.

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