Ревматолог Степанова: высыпания на щеках и переносице в форме бабочки являются симптомом волчанки
Системная красная волчанка (СКВ) затрагивает многие органы, диагностировать ее довольно трудно. Об этом рассказала ревматолог Наталья Степанова.
Системная красная волчанка (СКВ) — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани организма, вызывая воспаление и повреждение различных органов. Это заболевание может затрагивать кожу, суставы, почки, сердце, легкие и другие системы.
Есть симптомы, по которым можно заподозрить эту неизлечимую болезнь на ранних стадиях.
— Главным же отличительным симптомом болезни является высыпания и покраснения на лице — щеках и переносице в форме бабочки, — рассказала врач.
Примерно у половины пациентов повышается температура, болят суставы и мышцы. Могут выпадать волосы, синеть кисти и стопы. Ногти делаются ломкими, на красной кайме губ появляются язвочки.
У 40% пациентов выявляют поражение почек, причём оно долгое время время развивается незаметно. Речь идёт о так называемом волчаночном нефрите.
Классические признаки СКВ:
- Красная сыпь на лице, особенно в области щек и носа (волчанковая бабочка).
- Часто наблюдаются боли и отеки в суставах.
- Хроническая усталость и общее недомогание.
- Воспаление почек (лупус-нефрит) может привести к серьезным осложнениям.
- Увеличенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Точные причины СКВ неизвестны, но считается, что на ее развитие влияют генетические, экологические и гормональные факторы. Заболевание чаще встречается у женщин, особенно в репродуктивном возрасте.
Лечение СКВ направлено на контроль симптомов и предотвращение обострений. Обычно включает:
- Противовоспалительные препараты.
- Иммунодепрессанты.
- Глюкокортикостероиды.
- Симптоматическая терапия.
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