Ревматолог Степанова: высыпания на щеках и переносице в форме бабочки являются симптомом волчанки

Красная сыпь на лице, особенно в области щек и носа (волчанковая бабочка).

Часто наблюдаются боли и отеки в суставах.

Хроническая усталость и общее недомогание.

Воспаление почек (лупус-нефрит) может привести к серьезным осложнениям.

Увеличенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.





Противовоспалительные препараты.

Иммунодепрессанты.

Глюкокортикостероиды.

Симптоматическая терапия.

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