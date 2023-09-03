Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

2 486 Фото: https://unsplash.com/photos/pSGmANK36LQ
женщина

По словам терапевта-эндокринолога Анастасии Квасовой, полноценный сон очень важен для организма. Во время сна организм восстанавливается и расслабляется.

Почему сон так важен?

  • Нервная система расслабляется, усваивается новая информация, ненужные нейронные связи удаляются.
  • Расслабляются мышцы, происходит синтез новых клеток, что важно для тех, кто занимается в спортзале.
  • Регулируется синтез гормонов, сильно зависящих от от смены сна и бодрости. 
  • Недосып грозит ожирением: если человек не выспался, появляются повышенный аппетит и тяга к сладкой и жирной еде. Так организм пытается восполнить энергию.

— Норма сна для взрослых людей составляет семь-восемь часов в сутки, — отметила Квасова «Мосленте»

Что нужно для гигиены крепкого сна:
  • проветривание помещения, 
  • чистое постельное белье, 
  • удобный матрас и подушка, 
  • желательно увлажнитель воздуха.

Симптомы бессонницы:

поверхностный сон
  • частое просыпание
  • малая длительность сна
  • сонливость днем
  • сильная утомляемость
  • повышенная эмоциональность
  • ухудшение памяти
Какие болезни могут вызвать бессонницу?

Невроз, депрессия, тревожное расстройство, стрессовое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство.

Бессонницу могут вызывать возрастные изменения в организме, несоблюдение особенностей биоритмов, голод, жажда, переедание, физическое переутомление.

Читайте также: Врач-хирург Каран Раджан рассказал, что пупок следует чистить каждый день, чтобы избежать неприятного запаха и инфекций.

Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки.

Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Почему важен здоровый сон?
Режим сна важен для поддержания здоровья
Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье
Теги : бессонница, сон и здоровье, центральная нервная система, ожирение
Высокое давление делает вас больным - риск сердечного инсульта и инсулина
8 золотых правил, которые минимизируют риск заболеть раком
Онкоуролог Гадзиян: тревожное ощущение в груди может быть предвестником мгновенной смерти