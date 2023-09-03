Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Нервная система расслабляется, усваивается новая информация, ненужные нейронные связи удаляются.

Расслабляются мышцы, происходит синтез новых клеток, что важно для тех, кто занимается в спортзале.

Регулируется синтез гормонов, сильно зависящих от от смены сна и бодрости.

Недосып грозит ожирением: если человек не выспался, появляются повышенный аппетит и тяга к сладкой и жирной еде. Так организм пытается восполнить энергию.

проветривание помещения,

чистое постельное белье,

удобный матрас и подушка,

желательно увлажнитель воздуха.

частое просыпание

малая длительность сна

сонливость днем

сильная утомляемость

повышенная эмоциональность

ухудшение памяти

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.