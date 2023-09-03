Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
По словам терапевта-эндокринолога Анастасии Квасовой, полноценный сон очень важен для организма. Во время сна организм восстанавливается и расслабляется.
Почему сон так важен?
- Нервная система расслабляется, усваивается новая информация, ненужные нейронные связи удаляются.
- Расслабляются мышцы, происходит синтез новых клеток, что важно для тех, кто занимается в спортзале.
- Регулируется синтез гормонов, сильно зависящих от от смены сна и бодрости.
- Недосып грозит ожирением: если человек не выспался, появляются повышенный аппетит и тяга к сладкой и жирной еде. Так организм пытается восполнить энергию.
— Норма сна для взрослых людей составляет семь-восемь часов в сутки, — отметила Квасова «Мосленте».
Что нужно для гигиены крепкого сна:
- проветривание помещения,
- чистое постельное белье,
- удобный матрас и подушка,
- желательно увлажнитель воздуха.
Симптомы бессонницы:
поверхностный сон
- частое просыпание
- малая длительность сна
- сонливость днем
- сильная утомляемость
- повышенная эмоциональность
- ухудшение памяти
Невроз, депрессия, тревожное расстройство, стрессовое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство.
Бессонницу могут вызывать возрастные изменения в организме, несоблюдение особенностей биоритмов, голод, жажда, переедание, физическое переутомление.
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