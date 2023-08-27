Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

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тонометр

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог Анна Кореневич рассказала, что такое стабильно повышенное давление. Это важный пункт в лечении гипертонии, подчеркнула она.

Врач напоминает: гипертония опасна тем, что важные органы при постоянно повышенном давлении быстрее изнашиваются, «стареют», приходят в негодность. Речь идет, в первую очередь, о сосудах, сердце, головном мозге и почках. 

— Обращаю ваше пристальное внимание, что имеется в виду стабильно повышенное давление в состоянии эмоционального и физического покоя 140/90 мм. рт. ст и более. Стабильное — это дни, недели, месяцы и годы, — написала медик в своем блоге.

Обычно такие показатели не слишком волнуют людей, но являются очень опасными, поскольку приводят к инфаркту, инсульту, сердечной и почечной недостаточности, внезапной смерти.

Таблетки только снижают уровень давления на какое-то время, но не вылечивают болезнь. Что важно делать для излечения:

  • Повысить физическую активность
  • Улучшить качество сна сна
  • Снизить линий вес
  • Соблюдать гигиену труда и отдыха
  • Отказаться от вредных привычек
  • Работать со стрессом, уметь расслабляться
  • Снизить потребление соли

Артериальную гипертонию диагностируют при стойком подъеме систолического давления выше 139 мм рт. столба либо стойком подъеме диастолического давления выше 89 мм.

Симптомы гипертонии:

  • Головокружение и головные боли;
  • Ощущение пульсации в затылке и висках;
  • Ощущение «тумана в голове»;
  • Снижение остроты зрения;
  • Шум в ушах и слышимость сердцебиения;
  • Бессонница и утомляемость;
  • Ухудшение аппетита и тошнота;
  • Сдавливающие боли в груди.

Какой орган отвечает за давление в организме?

В организме имеется несколько систем, которые контролируют уровень давления и защищают его от избыточного падения или повышения: сердце, артерии, почки, ряд гормонов и ферментов, нервная система. 

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анна Кореневич
Анна Кореневич
Медицина
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог
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