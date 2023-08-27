Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Повысить физическую активность

Улучшить качество сна сна

Снизить линий вес

Соблюдать гигиену труда и отдыха

Отказаться от вредных привычек

Работать со стрессом, уметь расслабляться

Снизить потребление соли

Головокружение и головные боли;

Ощущение пульсации в затылке и висках;

Ощущение «тумана в голове»;

Снижение остроты зрения;

Шум в ушах и слышимость сердцебиения;

Бессонница и утомляемость;

Ухудшение аппетита и тошнота;

Сдавливающие боли в груди.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.