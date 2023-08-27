Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог Анна Кореневич рассказала, что такое стабильно повышенное давление. Это важный пункт в лечении гипертонии, подчеркнула она.
Врач напоминает: гипертония опасна тем, что важные органы при постоянно повышенном давлении быстрее изнашиваются, «стареют», приходят в негодность. Речь идет, в первую очередь, о сосудах, сердце, головном мозге и почках.
— Обращаю ваше пристальное внимание, что имеется в виду стабильно повышенное давление в состоянии эмоционального и физического покоя 140/90 мм. рт. ст и более. Стабильное — это дни, недели, месяцы и годы, — написала медик в своем блоге.
Обычно такие показатели не слишком волнуют людей, но являются очень опасными, поскольку приводят к инфаркту, инсульту, сердечной и почечной недостаточности, внезапной смерти.
Таблетки только снижают уровень давления на какое-то время, но не вылечивают болезнь. Что важно делать для излечения:
- Повысить физическую активность
- Улучшить качество сна сна
- Снизить линий вес
- Соблюдать гигиену труда и отдыха
- Отказаться от вредных привычек
- Работать со стрессом, уметь расслабляться
- Снизить потребление соли
Артериальную гипертонию диагностируют при стойком подъеме систолического давления выше 139 мм рт. столба либо стойком подъеме диастолического давления выше 89 мм.
Симптомы гипертонии:
- Головокружение и головные боли;
- Ощущение пульсации в затылке и висках;
- Ощущение «тумана в голове»;
- Снижение остроты зрения;
- Шум в ушах и слышимость сердцебиения;
- Бессонница и утомляемость;
- Ухудшение аппетита и тошнота;
- Сдавливающие боли в груди.
Какой орган отвечает за давление в организме?
В организме имеется несколько систем, которые контролируют уровень давления и защищают его от избыточного падения или повышения: сердце, артерии, почки, ряд гормонов и ферментов, нервная система.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Медицина
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог
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