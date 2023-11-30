Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

, - отметил медик.. Следите за своим весом: ожирение, в том числе висцеральное, снижает влияют его уровень. Если окружность талии стала больше 94 см - у вас проблемы.Помните, что препараты назначает только врач. Самолечение губительно., и тогда, возможно, лекарства не потребуются. Нужно отказаться от сигарет и алкоголя, наладить режим дня, выстроить питание, ввести в привычку физнагрузки.Каждая сигарета вызывает спазм сосудов на полчаса (всех). У обычных курильщиков с дозой две сигареты в час спазм приобретает хронический характер. Организм постоянно испытывает нехватку кислорода. Кровенаполнение сосудов члена снижается, эрекция ухудшается.- токсин, безопасной дозы не существует, это миф. Нет органа, который не страдал бы от алкоголя. Хроническая интоксикация приводит к снижению выработки тестостерона, что непременно скажется на потенции.в течение трех месяцев повышает уровень тестостерона на 36%. Главное - не переусердствовать, начинать занятия постепенно и под присмотром специалиста. Ежедневные даже 15 минутные нагрузки на велотренажере в течение 12 недель повышают уровень тестостерона на 17%.Отметим, есть несколько продуктов, которые могут помочь повысить уровень тестостерона.1. Пища, богатая цинком. Цинк играет важную роль в производстве тестостерона. Попробуйте включить в свой рацион пищу, богатую цинком, такую как морепродукты, говядина, яйца, орехи и семена.2. Здоровые жиры, такие как оливковое масло, авокадо, орехи и рыба.3. Белок является важным питательным веществом для производства гормонов, включая тестостерон. Увеличьте потребление белка, включая мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и растительные источники белка, такие как тофу и бобы.4. Витамин D играет важную роль в регуляции уровня тестостерона. Получайте достаточное количество витамина D из пищи. Это жирная рыба, яичный желток и обогащенные продукты.5. Ограничение сахара. Избегайте потребления большого количества сахара и продуктов с высоким содержанием сахара, так как они могут снижать уровень тестостерона.Очень важен здоровый сон. Недостаток сна приводит к снижению уровня тестостерона. Старайтесь высыпать каждую ночь.Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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