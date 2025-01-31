Врач Баранова дала рецепт полезной квашеной капусты с огурцами
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова рассказала о пользе квашеной капусты и предложила свой рецепт закваски. Польза ферментированных продуктов давно известна.
Ферментация — процесс, в ходе которого полезные бактерии перерабатывают сахар и крахмал, превращая их в молочную кислоту.
— От засолки и маринования ферментация отличается тем, что при ферментации мы заинтересованы в росте и размножении бактериальной культуры, в то время как при других видах консервирования мы стерилизуем продукты, чтобы продлить их срок хранения, — отметила медик в своем блоге.
Польза квашеной капусты:
- Источник пробиотиков. Они помогают улучшить пищеварение, укрепляют иммунную систему и снижают риск развития заболеваний ЖКТ.
- Источник витамина C.
- Содержит много клетчатки.
- Содержит витамины группы B, витамин K, калий и магний.
- Практически не содержит калорий, но при этом насыщена полезными веществами.
капуста
огурцы (около 1/10-1/15 от веса капусты). Можно взять привычную морковь.
перец горошком, лавровый лист;
соль 20 г на 1 кг капусты;
- Нашинковать капусту.
- Добавляем к получившейся капусте то количество соли, которое у вас получилось при подсчёте. Если у вас 3,5 кг капусты, соли нужно 70 грамм.
- Перекладываем капусту в ёмкость и высыпаем сверху нарезанные кружочками огурцы.
- Накрываем ёмкость тарелкой, которая перекроет доступ к кислороду: лактобактерии размножаются без участия кислорода.
- Оставляем капусту под гнётом.
- Холод замедляет процесс ферментации. Температура для быстрого брожения без потерь качества продукта 18-22°C.
- Квасим капусту 7-10 дней.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Баранова
Медицина
врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
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