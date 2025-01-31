Врач Баранова дала рецепт полезной квашеной капусты с огурцами

121 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/man-chopping-vegetables-kitchen_9597781.htm#query=man%20preparing%20food&position=22&from_view=search&track=ais&uuid=eb47f0f1-6e3f-4334-8fbb-0775bafd55f5
капуста

Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова рассказала о пользе квашеной капусты и предложила свой рецепт закваски. Польза ферментированных продуктов давно известна.

Ферментация — процесс, в ходе которого полезные бактерии перерабатывают сахар и крахмал, превращая их в молочную кислоту.

— От засолки и маринования ферментация отличается тем, что при ферментации мы заинтересованы в росте и размножении бактериальной культуры, в то время как при других видах консервирования мы стерилизуем продукты, чтобы продлить их срок хранения, — отметила медик в своем блоге.

Польза квашеной капусты:
  • Источник пробиотиков. Они помогают улучшить пищеварение, укрепляют иммунную систему и снижают риск развития заболеваний ЖКТ. 
  • Источник витамина C. 
  • Содержит много клетчатки.
  • Содержит витамины группы B, витамин K, калий и магний. 
  • Практически не содержит калорий, но при этом насыщена полезными веществами.
Рецепт квашеной капусты:

капуста
огурцы (около 1/10-1/15 от веса капусты). Можно взять привычную морковь.
перец горошком, лавровый лист;
соль 20 г на 1 кг капусты;

  1. Нашинковать капусту.
  2. Добавляем к получившейся капусте то количество соли, которое у вас получилось при подсчёте. Если у вас 3,5 кг капусты, соли нужно 70 грамм.
  3. Перекладываем капусту в ёмкость и высыпаем сверху нарезанные кружочками огурцы. 
  4. Накрываем ёмкость тарелкой, которая перекроет доступ к кислороду: лактобактерии размножаются без участия кислорода.
  5. Оставляем капусту под гнётом. 
  6. Холод замедляет процесс ферментации. Температура для быстрого брожения без потерь качества продукта 18-22°C.
  7. Квасим капусту 7-10 дней.

Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.

Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.

Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Баранова
Ирина Баранова
Медицина
врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Полезные свойства квашеной капусты, о которых мало кто знает
Сок квашеной капусты: четыре положительных эффекта для здоровья
Диетолог перечислила полезные свойства квашеной капусты
Теги : квашеная капуста, ферментированные продукты
Защищает от рака и диабета: гастроэнтеролог Кашух развеяла миф о вреде сала
Отдохните от еды: диетолог Мельничук назвала варианты разгрузочных дней
Врач Баранова дала рецепт полезной квашеной капусты с огурцами