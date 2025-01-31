Врач Баранова дала рецепт полезной квашеной капусты с огурцами

Источник пробиотиков. Они помогают улучшить пищеварение, укрепляют иммунную систему и снижают риск развития заболеваний ЖКТ.

Источник витамина C.

Содержит много клетчатки.

Содержит витамины группы B, витамин K, калий и магний.

Практически не содержит калорий, но при этом насыщена полезными веществами.

Нашинковать капусту. Добавляем к получившейся капусте то количество соли, которое у вас получилось при подсчёте. Если у вас 3,5 кг капусты, соли нужно 70 грамм. Перекладываем капусту в ёмкость и высыпаем сверху нарезанные кружочками огурцы. Накрываем ёмкость тарелкой, которая перекроет доступ к кислороду: лактобактерии размножаются без участия кислорода. Оставляем капусту под гнётом. Холод замедляет процесс ферментации. Температура для быстрого брожения без потерь качества продукта 18-22°C. Квасим капусту 7-10 дней.

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