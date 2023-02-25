Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю
Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что посуда, которой люди пользуются для приготовления еды, так же важна, как и сама пища.
— Даже самая полезная диета может привести к серьезным проблемам со здоровьем, если ваши кастрюли и сковородки токсичны и опасны. Тефлоновая сковорода — наиболее токсичная, — написал эксперт в своем блоге.
По его словам, производитель гарантирует безопасность такой посуды только при целостном покрытии. То есть если царапнуть железной ложкой, постучать вилкой по краю, уронить в мойке на сковородку в мойке что-то тяжёлое, то целостность «тефлоновой плёнки» будет нарушена, и сковорода начинает выделять токсичные испарения, приводящие к полимерной лихорадке, которую ещё называют тефлоновым гриппом.
Специалисты отмечают: если вдыхать пары перегретого тефлона 4—10 часов подряд, как это бывает, например, при работе на кухне в большом ресторане, может развиться полимерная лихорадка. Она очень похожа на грипп. Жертвы тефлоновых паров жалуются на озноб, высокую температуру, головную боль и ломоту в мышцах.
Еще одно опасное химическое соединение в составе тефлоновой посуды – ПФОК (перфтороктановая кислота), которая способствует развитию нескольких видов онкологии, включая рак молочной и предстательной желёз, яичников. Если соблюдаются технические нормы, то содержание PFOA минимально и не несет вреда, написал Кутушов.
На чем тогда готовить?
- Чугун. Чугунная посуда безопасна для приготовления пищи и выдерживает испытание временем.
- 100% керамическое покрытие
- Другие покрытия с маркировкой без PFOA
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