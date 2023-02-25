Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю

229 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/сковороды-медь-старый-419249/
сковороды

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что посуда, которой люди пользуются для приготовления еды, так же важна, как и сама пища. 

— Даже самая полезная диета может привести к серьезным проблемам со здоровьем, если ваши кастрюли и сковородки токсичны и опасны. Тефлоновая сковорода — наиболее токсичная, — написал эксперт в своем блоге.

По его словам, производитель гарантирует безопасность такой посуды только при целостном покрытии. То есть если царапнуть железной ложкой, постучать вилкой по краю, уронить в мойке на сковородку в мойке что-то тяжёлое, то целостность «тефлоновой плёнки» будет нарушена, и сковорода начинает выделять токсичные испарения, приводящие к полимерной лихорадке, которую ещё называют тефлоновым гриппом.

Специалисты отмечают: если вдыхать пары перегретого тефлона 4—10 часов подряд, как это бывает, например, при работе на кухне в большом ресторане, может развиться полимерная лихорадка. Она очень похожа на грипп. Жертвы тефлоновых паров жалуются на озноб, высокую температуру, головную боль и ломоту в мышцах.

Еще одно опасное химическое соединение в составе тефлоновой посуды – ПФОК (перфтороктановая кислота), которая способствует развитию нескольких видов онкологии, включая рак молочной и предстательной желёз, яичников. Если соблюдаются технические нормы, то содержание PFOA минимально и не несет вреда, написал Кутушов.

На чем тогда готовить?
  • Чугун. Чугунная посуда безопасна для приготовления пищи и выдерживает испытание временем. 
  • 100% керамическое покрытие
  • Другие покрытия с маркировкой без PFOA
По словам экспертов, алюминий обладает нейротоксичными свойствами, то есть при отравлении вызывает нарушения в работе нервной системы. Ее стоит использовать не для приготовления, а только разогревать в ней пищу. Медные кастрюли и сковородки опасны тем, что при готовке в пищу попадают микрочастицы меди. В большой концентрации это может привести к отравлению.

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