Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю

Чугун. Чугунная посуда безопасна для приготовления пищи и выдерживает испытание временем.

100% керамическое покрытие

Другие покрытия с маркировкой без PFOA

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.