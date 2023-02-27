Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени
Симптомы жировой болезни печени на начальных стадиях незначительны, отмечают медики. Если только речь не идет о зуде, который может усиливаться ближе к ночи.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является наиболее распространенной причиной хронических заболеваний этого органа, главным образом, из-за неправильного питания. На начальных стадиях заболевание практически не имеет симптомов, но с развитием болезни у некоторых людей развиваются пожизненные осложнения.
Многие из пациентов жалуются на изнуряющий зуд, который усиливается в определенное время дня. Медики отмечают, что зуд, связанный с заболеванием печени, как правило, концентрируется на подошвах и ладонях.
Пациенты с заболеваниями печени испытывают колебания интенсивности зуда в течение дня. Самый сильный может возникать поздно вечером, непосредственно перед сном.
Научные результаты, опубликованные в Gastroenterology, предполагают, что клетки кератиноцитов на поверхности кожи могут быть ответственны за зуд, связанный с жировой болезнью печени.
— Холестатический зуд является изнуряющим симптомом, который распространен среди пациентов с заболеваниями гепатобилиарной системы. Сами клетки кожи чувствительны при определенных условиях, особенно первый внешний слой клеток, кератиноциты. У пациентов с определенным типом заболевания печени, называемым первичным билиарным холангитом (ПБК), остается избыток лизофосфатидилхолина (LPC) и фосфорилированных липидов или жира, циркулирующих в кровотоке, что вызывает сильное желание чесаться, — говорится в исследовании.
Важное добавление: при жировой болезни печени зуд не вызывает сыпи или повреждений на коже, однако может привести к развитию видимого раздражения, покраснения или инфекции эпидермиса.
Медики признают, что лечения от такого зуда практически нет. Это мучительное состояние, которое сильно влияет на уровень жизни больного.
Людям, у которых появляются такие симптомы, как вздутие живота, сосудистые звездочки или пожелтение кожи, рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
Хотя сейчас нет лекарства от НАЖБП, изменение образа жизни может помочь. Лучшее, что может сделать человек, чтобы контролировать болезнь, — похудеть.
Существуют факторы, которые повышают риск развития жировой болезни печени.
- Ожирение
- Диабет 2 типа
- Синдром поликистозных яичников
- Недостаточная активность щитовидной железы
- Высокое кровяное давление
- Высокий уровень холестерина
- Наличие метаболического синдрома (сочетание диабета, высокого давления и ожирения)
- Возраст старше 50 лет
- Курение.
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