Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени

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живот

Симптомы жировой болезни печени на начальных стадиях незначительны, отмечают медики. Если только речь не идет о зуде, который может усиливаться ближе к ночи.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является наиболее распространенной причиной хронических заболеваний этого органа, главным образом, из-за неправильного питания. На начальных стадиях заболевание практически не имеет симптомов, но с развитием болезни у некоторых людей развиваются пожизненные осложнения. 

Многие из пациентов жалуются на изнуряющий зуд, который усиливается в определенное время дня. Медики отмечают, что зуд, связанный с заболеванием печени, как правило, концентрируется на подошвах и ладонях.

Пациенты с заболеваниями печени испытывают колебания интенсивности зуда в течение дня. Самый сильный может возникать поздно вечером, непосредственно перед сном.

Научные результаты, опубликованные в Gastroenterology, предполагают, что клетки кератиноцитов на поверхности кожи могут быть ответственны за зуд, связанный с жировой болезнью печени.

— Холестатический зуд является изнуряющим симптомом, который распространен среди пациентов с заболеваниями гепатобилиарной системы. Сами клетки кожи чувствительны при определенных условиях, особенно первый внешний слой клеток, кератиноциты. У пациентов с определенным типом заболевания печени, называемым первичным билиарным холангитом (ПБК), остается избыток лизофосфатидилхолина (LPC) и фосфорилированных липидов или жира, циркулирующих в кровотоке, что вызывает сильное желание чесаться, — говорится в исследовании.

Важное добавление: при жировой болезни печени зуд не вызывает сыпи или повреждений на коже, однако может привести к развитию видимого раздражения, покраснения или инфекции эпидермиса.

Медики признают, что лечения от такого зуда практически нет. Это мучительное состояние, которое сильно влияет на уровень жизни больного.

Людям, у которых появляются такие симптомы, как вздутие живота, сосудистые звездочки или пожелтение кожи, рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

Хотя сейчас нет лекарства от НАЖБП, изменение образа жизни может помочь. Лучшее, что может сделать человек, чтобы контролировать болезнь, — похудеть.

Существуют факторы, которые повышают риск развития жировой болезни печени.
  • Ожирение 
  • Диабет 2 типа
  • Синдром поликистозных яичников
  • Недостаточная активность щитовидной железы
  • Высокое кровяное давление
  • Высокий уровень холестерина
  • Наличие метаболического синдрома (сочетание диабета, высокого давления и ожирения)
  • Возраст старше 50 лет
  • Курение.

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Определенное ощущение при пробуждении может быть признаком жировой болезни печени


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Неалкогольная жировая болезнь печени: ноги и руки могут предупредить о серьезном состоянии


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