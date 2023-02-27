Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени

Ожирение

Диабет 2 типа

Синдром поликистозных яичников

Недостаточная активность щитовидной железы

Высокое кровяное давление

Высокий уровень холестерина

Наличие метаболического синдрома (сочетание диабета, высокого давления и ожирения)

Возраст старше 50 лет

Курение.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.