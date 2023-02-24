Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи

светлый тип кожи;

частые контакты кожи с канцерогенными химическими соединениями;

любой ожог кожи;

некоторые кожные заболевания;

образование рубцов после травмирования кожи;

наследственную предрасположенность.

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