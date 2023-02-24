Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи
Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, что стиральный порошок может вызвать рак кожи. Об этом он написал в своем блоге.
— Вас может удивить тот факт, что стиральный порошок, который вы используете для чистки одежды, может вызвать рак кожи. Одним из главных виновников того, что стиральный порошок может вызвать рак кожи, является химическое вещество под названием триклозан, — отметил медик.
Он напомнил, что триклозан используют в качестве консерванта во многих моющих средствах, а также в других продуктах, таких как зубная паста, мыло и даже игрушки.
Триклозан — химическое вещество, которое выглядит как белый порошок без запаха или с очень легким ароматом. Это антибактериальное и противогрибковое средство, которое останавливает или замедляет рост микробов, таких как бактерии и плесень.
— К сожалению, триклозан связан с различными проблемами со здоровьем, включая рак кожи. Когда триклозан подвергается воздействию солнечного света, он может распадаться на другие химические вещества, включая диоксины. Диоксины очень токсичны и связаны с различными видами рака, включая рак кожи. Кроме того, триклозан может всасываться через кожу, что также может привести к повышению риска развития рака, — написал онколог.
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Чтобы защитить себя от опасности, важно выбирать стиральные порошки, которые его не содержат. Список ингредиентов можно проверить на этикетке.
По словам медиков, триклозан нарушает норму гормонального баланса, поскольку имитирует эстроген — женский гормон. В результате происходит нарушение гормонального баланса, что может привести к раку груди, яичников, простаты и проблемам с фертильностью
Онколог подчеркнул, что также очень важно защищать кожу от солнца. Он советует пользоваться солнцезащитным кремом и ограничить воздействие прямых солнечных лучей.
Отметим, что триклозан, как противомикробный агент, содержится в большинстве антибактериальных мыл и моющих средств, а также во многих дезодорантах, зубных пастах, тканях и пластмассах.
Как появляется рак кожи?
Основной причиной рака кожи онкологи называют чрезмерное УФ-облучение. Другие факторы риска:
- светлый тип кожи;
- частые контакты кожи с канцерогенными химическими соединениями;
- любой ожог кожи;
- некоторые кожные заболевания;
- образование рубцов после травмирования кожи;
- наследственную предрасположенность.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Данаил Назлиев
Медицина
онколог-маммолог
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