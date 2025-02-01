Эндокринолог Невольникова: курение, бады с йодом и продукты из сои опасны для щитовидной железы

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шея

Врач-эндокринолог Анна Невольникова назвала привычки, которые могут быть опасны для здоровья щитовидной железы. Это курение, бесконтрольный прием БАДов с йодом, избыточное употребление продуктов из сои.

— Это курение, поскольку токсины сигаретного дыма накапливаются в организме, замедляя усвоение йода и нарушая работу щитовидной железы. Также опасен бесконтрольный приём БАДов, в которых содержится йод, особенно это касается препаратов с большими или неизвестными дозировками этого вещества, — отметила медик.

Почему не стоит увлекаться продуктами из сои? Дело в том, что соевые бобы содержат изофлавоноиды, замедляющие активность фермента пероксидазы в щитовидной железе. Этот фермент отвечает за выработку гормонов.

Заболевания щитовидной железы могут проявляться различными симптомами.

Гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы)

  • Усталость и слабость
  • Набор веса
  • Холодная чувствительность
  • Сухая кожа и волосы
  • Запоры
Гипертиреоз (избыток гормонов щитовидной железы)

  • Потеря веса
  • Тревожность и раздражительность
  • Увеличение потоотделения
  • Тремор
  • Учащенное сердцебиение.

Зоб (увеличение щитовидной железы)

  • Увеличение шеи
  • Ощущение давления в горле или затруднения при глотании.
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Теги : щитовидная железа, гипотериоз, гипертериоз