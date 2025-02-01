Эндокринолог Невольникова: курение, бады с йодом и продукты из сои опасны для щитовидной железы

Усталость и слабость

Набор веса

Холодная чувствительность

Сухая кожа и волосы

Запоры

Потеря веса

Тревожность и раздражительность

Увеличение потоотделения

Тремор

Учащенное сердцебиение.

Увеличение шеи

Ощущение давления в горле или затруднения при глотании.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.