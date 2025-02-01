Эндокринолог Невольникова: курение, бады с йодом и продукты из сои опасны для щитовидной железы
Врач-эндокринолог Анна Невольникова назвала привычки, которые могут быть опасны для здоровья щитовидной железы. Это курение, бесконтрольный прием БАДов с йодом, избыточное употребление продуктов из сои.
— Это курение, поскольку токсины сигаретного дыма накапливаются в организме, замедляя усвоение йода и нарушая работу щитовидной железы. Также опасен бесконтрольный приём БАДов, в которых содержится йод, особенно это касается препаратов с большими или неизвестными дозировками этого вещества, — отметила медик.
Почему не стоит увлекаться продуктами из сои? Дело в том, что соевые бобы содержат изофлавоноиды, замедляющие активность фермента пероксидазы в щитовидной железе. Этот фермент отвечает за выработку гормонов.
Заболевания щитовидной железы могут проявляться различными симптомами.
Гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы)
- Усталость и слабость
- Набор веса
- Холодная чувствительность
- Сухая кожа и волосы
- Запоры
- Потеря веса
- Тревожность и раздражительность
- Увеличение потоотделения
- Тремор
- Учащенное сердцебиение.
Зоб (увеличение щитовидной железы)
- Увеличение шеи
- Ощущение давления в горле или затруднения при глотании.
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий