Эндокринолог Яушева назвала продукты с йодом для здоровья щитовидной железы

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проверка щитовидной железы

Дефицит йода может привести к увеличению щитовидной железы, появлению так называемого зоба.

Наша щитовидная железа нуждается в йоде, который содержится в различных продуктах. Когда организм  не получает достаточно йода, то гормоны щитовидной железы  не вырабатываются в достаточном количестве.

Эндокринолог Яушева назвала пять часто пропускаемых признаков гипотиреоза


«Дефицит йода может вести к увеличению щитовидной железы и появлению зоба, провоцирует развитие гипотиреоза и умственной отсталости у младенцев и детей, матери которых страдали дефицитом йода во время беременности», - рассказала порталу «МедикФорум» врач-эндокринолог Эльвира Яушева.

Врач перечислила признаки, которые говорят о дисфункции щитовидной железы и сниженной выработке ее гормонов.
  • Постоянная усталость, недостаток энергии в течение дня без видимой причины.
  • Необъяснимая грусть, плаксивость, депрессивное состояние.
  • Снижение (или даже отсутствие) либидо.
  • Изменение текстуры и внешнего вида кожи (может стать сухой и зудящей, быстро покрывается морщинами).
Эндокринолог Яушева назвала продукты с йодом, которые поддерживают и укрепляют здоровье щитовидной железы.
  • Сыр.
  • Коровье молоко, мороженое.
  • Яйца.
  • Творог и йогурт.
  • Йодированная поваренная соль.
  • Морская рыба, водоросли и морепродукты.
  • Чернослив.
  • Грудка индейки.
  • Картофель.
  • Белая фасоль.
Также йод можно получать с добавками, но принимать их следует только после консультации с врачом.

Эндокринолог назвала продукты для здоровья щитовидной железы


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Теги : щитовидная железа, йод и здоровье, Эльвира Яушева