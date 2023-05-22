Эндокринолог Яушева назвала продукты с йодом для здоровья щитовидной железы

«Дефицит йода может вести к увеличению щитовидной железы и появлению зоба, провоцирует развитие гипотиреоза и умственной отсталости у младенцев и детей, матери которых страдали дефицитом йода во время беременности», - рассказала порталу «МедикФорум» врач-эндокринолог Эльвира Яушева.

Постоянная усталость, недостаток энергии в течение дня без видимой причины.

Необъяснимая грусть, плаксивость, депрессивное состояние.

Снижение (или даже отсутствие) либидо.

Изменение текстуры и внешнего вида кожи (может стать сухой и зудящей, быстро покрывается морщинами).

Сыр.

Коровье молоко, мороженое.

Яйца.

Творог и йогурт.

Йодированная поваренная соль.

Морская рыба, водоросли и морепродукты.

Чернослив.

Грудка индейки.

Картофель.

Белая фасоль.

Наша щитовидная железа нуждается в йоде, который содержится в различных продуктах. Когда организм не получает достаточно йода, то гормоны щитовидной железы не вырабатываются в достаточном количестве.Врач перечислила признаки, которые говорят о дисфункции щитовидной железы и сниженной выработке ее гормонов.Эндокринолог Яушева назвала продукты с йодом, которые поддерживают и укрепляют здоровье щитовидной железы.Также йод можно получать с добавками, но принимать их следует только после консультации с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с больными суставами нужно осторожнее есть помидоры

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