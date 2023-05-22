Эндокринолог Яушева назвала продукты с йодом для здоровья щитовидной железы
Дефицит йода может привести к увеличению щитовидной железы, появлению так называемого зоба.
Наша щитовидная железа нуждается в йоде, который содержится в различных продуктах. Когда организм не получает достаточно йода, то гормоны щитовидной железы не вырабатываются в достаточном количестве.
«Дефицит йода может вести к увеличению щитовидной железы и появлению зоба, провоцирует развитие гипотиреоза и умственной отсталости у младенцев и детей, матери которых страдали дефицитом йода во время беременности», - рассказала порталу «МедикФорум» врач-эндокринолог Эльвира Яушева.
Врач перечислила признаки, которые говорят о дисфункции щитовидной железы и сниженной выработке ее гормонов.
- Постоянная усталость, недостаток энергии в течение дня без видимой причины.
- Необъяснимая грусть, плаксивость, депрессивное состояние.
- Снижение (или даже отсутствие) либидо.
- Изменение текстуры и внешнего вида кожи (может стать сухой и зудящей, быстро покрывается морщинами).
- Сыр.
- Коровье молоко, мороженое.
- Яйца.
- Творог и йогурт.
- Йодированная поваренная соль.
- Морская рыба, водоросли и морепродукты.
- Чернослив.
- Грудка индейки.
- Картофель.
- Белая фасоль.
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