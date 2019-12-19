Болезнь Альцгеймера: как распознать деменцию и можно ли вылечить?

Чаще всего болезнь Альцгеймера встречается у пожилых людей. Забывчивость — самая безобидная составляющая такого состояния. Многие симптомы деменции списывают на старость и маразм. Но на самом деле можно не доводить до этого самого маразма, если вовремя распознать деменцию и начать лечиться.





Как это сделать, рассказывает MedikForum.ru.

Симптомы и диагностика болезни Альцгеймера





Болезнь Альцгеймера представляет собой хроническое заболевание центральной нервной системы. Очень часто развитие недуга происходит совершенно незаметно для больного и его семьи, друзей. Да и не все знают, что представляет собой болезнь Альцгеймера и как её распознать, чтобы вовремя обратиться к врачу. Поэтому к моменту обращения в больницу признаки успевают серьёзно развиться.





Чтобы правильно поставить диагноз, нужно собрать анамнез. Врач должен знать, как прогрессировали изменения. Иногда беседы с пациентом может быть недостаточно, а вот из разговоров с родными, которые общаются с ними регулярно, можно подчерпнуть много сведений.





Чем раньше будет поставлен диагноз, тем раньше начнётся лечение. А значит, есть шанс длительный срок поддерживать состояние больного в норме. Стоит обращать внимание на следующие признаки, которые могут сигнализировать о болезни Альцгеймера:





Повторение одних и тех же вопросов, историй;

Частые воспоминания о прошлом, но не сосредоточение на настоящем;

Несобранность;

Изменение характера, в том числе агрессия, раздражительность;

Безразличие;

Потеря ориентировки в пространстве, во времени.





Обследование будет включать в себя исследование крови, тестирование интеллектуальных функций, МРТ головного мозга.





Лечение деменции





Не существует препаратов, которые способны полностью излечить от болезни Альцгеймера. Но вот лекарства, которые корректируют когнитивные изменения, существуют - это блокаторы холинэстеразы, то есть фермента, разрушающего нейромедиатор.





Лечение деменции должно быть непрерывным, с постепенным нарастанием дозы в зависимости от динамики болезни. В том числе могут использовать в лечении нейропротективные препараты. Они тоже не могут устранять заболевание, но способны замедлить прогрессирование энцефалопатии. Также для этой цели могут применяться антиоксиданты, влияющие на микроциркуляцию, холестеринснижающие медикаменты.





Кроме того, следует выполнять специальные упражнения на развитие памяти и внимания. Особенно эффективны они на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Но самым результативным, считают эксперты, методом является физическая нагрузка. Людям, особенно пожилым, нужно заниматься спортом, чтобы предотвратить проблемы с мозгом.





Лечение против болезни Альцгеймера направлено на поддержание когнитивных функций, предотвращение прогрессирования нарушений.