4 мифа о здоровье зубов, в которые пора перестать верить

Миф №1: у человека должно быть 32 зуба

Миф №2: молочные зубы лечить не нужно

Миф №3: жвачка устранит неприятный запах

Миф №4: белый сахар приводит к кариесу

Зубы человеку нужны, так как они помогают перемалывать пищу, облегчая процесс пищеварения. Зубы нужны, так как придают красоту улыбке. Зубы — это показатель здоровья и того, как человек ухаживает за собой. Но есть ряд мифов об этом органе, которые широко распространены среди обывателей. На самом же деле эти мнения взяты с небес и придуманы лентяями.Принято считать, что идеальная улыбка — та, где видны все 32 зуба. Именно от этого фразеологизма и пошло такое мнение. Но это не более чем миф. Точнее, правда это лишь отчасти. В норме у человека должно быть 28 зубов. А ещё четыре — это так называемые зубы мудрости, которые раньше действительно были нужны людям, но в процессе эволюции утратили свой смысл. Сейчас зубы мудрости приносят только дискомфорт и никакого толка. Подробнее о зубах мудрости вы можете прочитать в другом нашем материале.Конечно, зачем их лечить? Ведь они совсем скоро выпадут сами. Нет, нет и ещё раз нет! Взрослые должны следить за здоровьем молочных зубов своих детей, чтобы предотвратить проблемы в развитии коренных зубов. Кроме того, здоровые зубы (пусть и временные) помогут обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Соответственно, можно избежать проблем и с пищеварением.Если вы используете жевательную резинку сразу же после еды, то отчасти она сможет вам помочь в избавлении от неприятного аромата. Но в то же время, если запах формируется из-за болезней зубов и десен, то это средство абсолютно бессильно.Тоже частично правда. Белый сахар представляет собой углевод, а именно они и являются причиной кариеса. Поэтому глупо думать, что только из-за сладостей, в которых есть сахар, развивается эта болезнь зубов. Любая еда с углеводами может вызвать кариес. Но в зоне риска, конечно, любители выпечки, газированных напитков, фастфуда и прочей вредной пищи.