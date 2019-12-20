Первая помощь: 5 распространённых ошибок





Навыками оказания первой помощи должен владеть каждый человек, потому что ситуации бывают разные. Риск попасть в неприятную историю, заболеть или нанести себе увечье есть у всех, поэтому надо знать, что в таком случае делать. Но очень часто люди совершают ошибки при первой помощи. Пять распространённых назовёт MedikForum.ru и расскажет, как правильно оказывать первую помощь в различных ситуациях.





Ошибка 1: смазать ожог маслом





Ни в коем случае нельзя смазывать ожог маслом, так как на обожжённой коже появится маслянистая пленка. Она не допустит попадания кислорода к ране, из-за чего процесс заживления может очень надолго затянуться, боль и неприятные ощущения в таком случае гарантированы.





Что делать? Охладите обожжённую поверхность. Если площадь ожога небольшая, то нужно подержать это место в воде. Также отлично работает хозяйственное мыло, которым нужно смазать ожог. Такая первая помощь сработает потому, что елочная мыльная среда взаимодействует с местом ожога, являющегося следствием кислотной реакции. Она снизит действие кислоты, после чего боль утихнет. При большом ожоге нужно также охладить это место, а затем наложить стерильную повязку, но без ваты. И уже затем доставить пациента в травмпункт для оказания качественной медицинской помощи. Если говорить об аптечных средствах, то лучше всего подходит «Пантенол» в виде пены.





Ошибка 2: обрабатывать открытые раны йодом или зелёнкой





Это может привести к химическому ожогу, который может оставить рубцы. Любой спиртовой состав тем и опасен для открытых ран.





Что делать? В таком случае первую помощь надо оказывать с помощью перекиси водорода, коей нужно обработать рану. Неплохо подходит и хлоргексидин, который тоже произведёт дезинфекцию. А уже поверх наложить марлевую повязку. Зелёнка и йод годятся только для небольших царапин на коже, но никак не открытых ран.





Ошибка 3: растирать обмороженное место





Так сосуды из-за ухудшения кровотока становятся ломкими. Тем более подобная первая помощь может причинить микротравмы и без того поврежденной коже. Как итог - омертвение обмороженного участка.





Что делать? Зайдите в теплое помещение и отогрейтесь. Нужно согреть организм изнутри. Для этого вопреки стереотипу не подойдёт алкоголь. Лучшим средством является горячий чай.





Ошибка 4: кутаться при ознобе и повышенной температуре





Кто не кутался в тёплое одеяло, когда одолевала простуда? Но такая первая помощь будет грозить тем, что температура только повысится.





Что делать? Снять с себя тёплую одежду, скинуть одеяло и сделать обтирания влажным прохладным полотенцем. Также не будет лишним принять жаропонижающее средство, типа «Парацетамола».





Ошибка 5: хлопать по спине, если кто-то подавился





Не стоит так делать, так как это только ухудшит ситуацию. Предмет, который застрял в дыхательных путях, может только сильнее застрять или даже проскочить внутрь.



